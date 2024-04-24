24 апреля 2024

Новый фильм про Алису Селезневу стал самым популярным в кинопрокате ХМАО

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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
Фильм «Сто лет тому вперед» стал самым популярным в ХМАО по итогам недели Фото:

В ХМАО по итогам недели лидером кинопроката стал фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о гостье из будущего Алисе Селезневой. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«В ХМАО с 18 по 24 апреля фильм „Сто лет тому вперед“ посмотрело более 12 тысяч зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 728 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало около 17 человек», — следует из данных ЕАИС.

Фильм, основанный на повести фантаста Кира Булычева, вышел в прокат на широкие экраны 18 апреля. Блокбастер рассказывает о школьниках, живущих в разных временных периодах: Коля Герасимов живет в современной Москве, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Им предстоит встретиться и выполнить важную миссию.

Второе место в топе самых популярных кинопремьер у жителей ХМАО занял фильм «Летучий корабль». На третьей позиции в рейтинге расположился французский фильм ужасов «Паутина страха».

Ранее URA.RU рассказывало о других популярных у югорчан фильмах. Среди них, например, научно-фантастическая картина «Дюна: Часть вторая», на которую жители Сургута раскупили билеты в праздничные выходные на 8 марта.

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В ХМАО по итогам недели лидером кинопроката стал фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о гостье из будущего Алисе Селезневой. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС). «В ХМАО с 18 по 24 апреля фильм „Сто лет тому вперед“ посмотрело более 12 тысяч зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 728 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало около 17 человек», — следует из данных ЕАИС. Фильм, основанный на повести фантаста Кира Булычева, вышел в прокат на широкие экраны 18 апреля. Блокбастер рассказывает о школьниках, живущих в разных временных периодах: Коля Герасимов живет в современной Москве, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Им предстоит встретиться и выполнить важную миссию. Второе место в топе самых популярных кинопремьер у жителей ХМАО занял фильм «Летучий корабль». На третьей позиции в рейтинге расположился французский фильм ужасов «Паутина страха». Ранее URA.RU рассказывало о других популярных у югорчан фильмах. Среди них, например, научно-фантастическая картина «Дюна: Часть вторая», на которую жители Сургута раскупили билеты в праздничные выходные на 8 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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