Инспектор ГИБДД стал новым фигурантом дела об убийстве на парковке: что известно об арестованном

Новым фигурантом дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева мигрантом из-за скандала на парковке стал инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Столичный суд отправил его под арест до 18 июня. URA.RU приводит известную информацию об арестованном.
Биография
Бовтунов родом из Брянска, но давно живет и работает в Москве. У мужчины есть жена, детей нет.
Всего в органах Дмитрий Бовтунов работал около восьми лет. В ГИБДД он перешел три года назад. Там Бовтунов стал работать на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), передает telegram-канал Shot.
Как инспектор связан с делом об убийстве
Бовтунов пропустил машину с обвиняемым в убийстве Шахином Аббасовым, когда тот решил сразу после преступления скрыться из Москвы. Он остановил автомобиль с мигрантом, у которого не было водительского удостоверения.
Чтобы избежать ответственности, Бовтунову предложили взятку. Аббасов перевел сотруднику ДПС на счет 30 тысяч рублей.
По информации Shot, 26 апреля Бовтунов позвонил своему отцу, и сообщил ему, что попал под следствие. Авторы канала отметили, что позже мужчина на связь с родителем не выходил.
Арест
Столичный суд отправил Бовтунова за решетку. Он будет находиться под арестом до 18 июня.
Ранее 21-летний мигрант Шахин Аббасов убил жителя Москвы Кирилла Ковалева 1999-го года рождения, сделавшего ему замечание по поводу неправильной парковки. Шахин избил мужчину руками и ногами, а после ударил ножом в область живота и скрылся с места преступления на машине своего брата.
Мигранта объявили в федеральный розыск и задержали на следующий день после убийства. 22 апреля его отправили под арест на два месяца.
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