Мигрант зарезал москвича из-за парковки и сбежал: что известно об убийстве

Найден автомобиль сбежавшего мигранта, который зарезал москвича

18 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Мигрант зарезал 24-летнего жителя Москвы из-за замечания по поводу парковки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мигрант по имени Шахин зарезал 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание на счет парковки. Позже мужчина скрылся с места преступления. Автомобиль сбежавшего уже найден. URA.RU рассказывает, что известно о подозреваемом в убийстве. «Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Машина находилась в двух километрах от места преступления. В ней находились пистолет и нож мигранта. Предыстория Конфликты у жителей дома с Шахиным происходили регулярно. Мужчина не ставил машину на другое место, несмотря на угрозы жильцов позвонить в полицию. На самом автомобиле числится более 100 штрафов, многие неоплаченные из них — за парковку в неположенном месте. Между жителем дома, у которого позже убили мотоциклиста, и Шахиным произошел конфликт. Прямо у подъезда была припаркована машина. Владелец авто стоял рядом с транспортом, отъехать он не мог из-за мотоцикла, который стоял на дороге. Жилец снял на видео автомобиль и его водителя, он грозился отправить его в ГАИ. Однако Шахин не сильно реагировал на происходящее. После замечание владельцу Тойоты сделал и 24-летний мотоциклист Кирилл. В этот раз мигрант не сдержался и избил мужчину руками и ногами, а после ударил ножом в область живота. Убийство мотоциклиста Некоторое время Шахин находился на месте преступления. После он сбежал на машине брата с места преступления. Мотоциклист же скончался в медицинском учреждении. BMW, на которой мужчина скрылся, найдена. Она находилась в двух километрах от места преступления. Сейчас мужчина разыскивается, передает Пятый канал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Они же установили, что подозреваемый, находился в России нелегально. Уже задержаны отец и друг мигранта. Их доставили в подразделение ведомства, чтобы провести следственные действия. Они также проверяют законность нахождения Шахина и его родственников на территории Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрант по имени Шахин зарезал 24-летнего жителя Москвы, который сделал ему замечание на счет парковки. Позже мужчина скрылся с места преступления. Автомобиль сбежавшего уже найден. URA.RU рассказывает, что известно о подозреваемом в убийстве. «Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Машина находилась в двух километрах от места преступления. В ней находились пистолет и нож мигранта. Конфликты у жителей дома с Шахиным происходили регулярно. Мужчина не ставил машину на другое место, несмотря на угрозы жильцов позвонить в полицию. На самом автомобиле числится более 100 штрафов, многие неоплаченные из них — за парковку в неположенном месте. Между жителем дома, у которого позже убили мотоциклиста, и Шахиным произошел конфликт. Прямо у подъезда была припаркована машина. Владелец авто стоял рядом с транспортом, отъехать он не мог из-за мотоцикла, который стоял на дороге. Жилец снял на видео автомобиль и его водителя, он грозился отправить его в ГАИ. Однако Шахин не сильно реагировал на происходящее. После замечание владельцу Тойоты сделал и 24-летний мотоциклист Кирилл. В этот раз мигрант не сдержался и избил мужчину руками и ногами, а после ударил ножом в область живота. Некоторое время Шахин находился на месте преступления. После он сбежал на машине брата с места преступления. Мотоциклист же скончался в медицинском учреждении. BMW, на которой мужчина скрылся, найдена. Она находилась в двух километрах от места преступления. Сейчас мужчина разыскивается, передает Пятый канал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Они же установили, что подозреваемый, находился в России нелегально. Уже задержаны отец и друг мигранта. Их доставили в подразделение ведомства, чтобы провести следственные действия. Они также проверяют законность нахождения Шахина и его родственников на территории Москвы.