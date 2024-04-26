26 апреля 2024

Свердловчанин оплатил штрафы от ГИБДД на 99 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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фсин. москва, фсин, суд, федеральная служба судебных приставов
Мужчина попал в сложную ситуацию из-за несоблюдения ПДД Фото:

Свердловчанин получил 30 административных штрафов, оплатил он их и налоги на сумму 99 тысяч рублей только после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«По информации ГУ ФССП по Свердловской обоасти, в отношении мужчины было возбуждено 32 исполнительных производства по взысканию штрафов ГИБДД и налогов», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Должника не устроила перспектива ходить пешком и ему пришлось оплатить штрафы. Он предоставил судебным приставам квитанцию о погашении задолжности.

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Свердловчанин получил 30 административных штрафов, оплатил он их и налоги на сумму 99 тысяч рублей только после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «По информации ГУ ФССП по Свердловской обоасти, в отношении мужчины было возбуждено 32 исполнительных производства по взысканию штрафов ГИБДД и налогов», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Должника не устроила перспектива ходить пешком и ему пришлось оплатить штрафы. Он предоставил судебным приставам квитанцию о погашении задолжности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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