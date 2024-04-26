Свердловчанин оплатил штрафы от ГИБДД на 99 тысяч рублей

Мужчина попал в сложную ситуацию из-за несоблюдения ПДД
Свердловчанин получил 30 административных штрафов, оплатил он их и налоги на сумму 99 тысяч рублей только после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
«По информации ГУ ФССП по Свердловской обоасти, в отношении мужчины было возбуждено 32 исполнительных производства по взысканию штрафов ГИБДД и налогов», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Должника не устроила перспектива ходить пешком и ему пришлось оплатить штрафы. Он предоставил судебным приставам квитанцию о погашении задолжности.
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