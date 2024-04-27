Shot: клиенты криптобиржи Beribit сутки пытаются вернуть около 400 млн рублей

Более 50 человек штурмуют офис криптобиржи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В бизнес-центре «Москва-Сити» более полусотни клиентов криптобиржи Beribit пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным telegram-канала Shot, вкладчики сидят у офиса компании уже сутки.

«Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в „Москва-Сити“, пытаясь вернуть около 400 миллионов рублей», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что ночью сотрудники биржи пытались сбежать из здания через черный ход, однако их вернули обратно.

Также Shot пишет, что работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи нет денег. На место приехала полиция.

В конце марта в офисе Beribit проходили обыски из-за подоозрений в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта, пишет RT. Тогда нарушений в работе компании не выявили, пишет Life .