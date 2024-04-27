Shot: клиенты криптобиржи Beribit сутки пытаются вернуть около 400 млн рублей

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Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Более 50 человек штурмуют офис криптобиржи Фото:

В бизнес-центре «Москва-Сити» более полусотни клиентов криптобиржи Beribit пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным telegram-канала Shot, вкладчики сидят у офиса компании уже сутки.

«Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в „Москва-Сити“, пытаясь вернуть около 400 миллионов рублей», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что ночью сотрудники биржи пытались сбежать из здания через черный ход, однако их вернули обратно.

Также Shot пишет, что работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи нет денег. На место приехала полиция.

В конце марта в офисе Beribit проходили обыски из-за подоозрений в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта, пишет RT. Тогда нарушений в работе компании не выявили, пишет Life.

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В бизнес-центре «Москва-Сити» более полусотни клиентов криптобиржи Beribit пытаются вернуть порядка 400 миллионов рублей. По данным telegram-канала Shot, вкладчики сидят у офиса компании уже сутки. «Клиенты криптобиржи Beribit уже сутки сидят у офиса компании в „Москва-Сити“, пытаясь вернуть около 400 миллионов рублей», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что ночью сотрудники биржи пытались сбежать из здания через черный ход, однако их вернули обратно. Также Shot пишет, что работники пообещали вернуть 50% вложений. При этом кто-то из клиентов заявил, что на счетах биржи нет денег. На место приехала полиция. В конце марта в офисе Beribit проходили обыски из-за подоозрений в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта, пишет RT. Тогда нарушений в работе компании не выявили, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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