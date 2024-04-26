26 апреля 2024

Туристы из ХМАО придумали, как дешево путешествовать в Китай за счет льготного отпуска

Жители ХМАО пользуются льготным отпуском ради путешествий в Шанхай
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей ХМАО становятся популярны путешествия в Китай Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай, рассказала URA.RU владелица турагентства Soloway Елена Соловьева.

«В Сургуте, например, у многих есть льготные отпуски (жители Крайнего Севера могут рассчитывать на проезд к месту отдыха по России за счет работодателя раз в два года — прим. URA.RU). Им можно воспользоваться по России, долетев до Владивостока. Побыть там несколько дней, это тоже красивый город, который никого не оставляет равнодушным, а оттуда лететь в Шанхай. Перелет длится всего три часа», — поясняет Соловьева.

Китай все чаще пользуется спросом у югорчан в том числе из-за пляжного отдыха. Но именно в Шанхай туристы отправляются за городскими видами. «Это один из самых красивых городов Китая. Он огромен, как Дубай или Нью-Йорк, поэтому подойдет тем, кому нравятся мегаполисы. Но в тоже время там чистота и зелень, как в лучших парках», — добавляет эксперт.

Среди других китайских направлений у югорчан популярны Гонконг и Хайнань. В качестве российских авиахабов для перелета туда туристы выбирают Новосибирск и Москву.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали разбирать путевки на лето. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что у югорчан пользуются популярностью путешествия в Сочи и Абхазию.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай, рассказала URA.RU владелица турагентства Soloway Елена Соловьева. «В Сургуте, например, у многих есть льготные отпуски (жители Крайнего Севера могут рассчитывать на проезд к месту отдыха по России за счет работодателя раз в два года — прим. URA.RU). Им можно воспользоваться по России, долетев до Владивостока. Побыть там несколько дней, это тоже красивый город, который никого не оставляет равнодушным, а оттуда лететь в Шанхай. Перелет длится всего три часа», — поясняет Соловьева. Китай все чаще пользуется спросом у югорчан в том числе из-за пляжного отдыха. Но именно в Шанхай туристы отправляются за городскими видами. «Это один из самых красивых городов Китая. Он огромен, как Дубай или Нью-Йорк, поэтому подойдет тем, кому нравятся мегаполисы. Но в тоже время там чистота и зелень, как в лучших парках», — добавляет эксперт. Среди других китайских направлений у югорчан популярны Гонконг и Хайнань. В качестве российских авиахабов для перелета туда туристы выбирают Новосибирск и Москву. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали разбирать путевки на лето. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что у югорчан пользуются популярностью путешествия в Сочи и Абхазию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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