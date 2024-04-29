Telegram разблокировал работу ботов ГУР и СБУ менее чем через сутки

На Украине Telegram восстановил работу всех украинских ботов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
«Официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с противником и отражении внешних атак, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры „Еврог“», — говорится telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
Ранее о блокировке нескольких официальных чат-ботов украинских властей, используемых для «противодействия» России, сообщила разведка Украины. В ведомстве заявили, что «это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало». За этим последовала бурная реакция от украинцев. Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал ее примером стокгольмского синдрома.
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