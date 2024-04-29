В Верховной Раде оценили блокировку ботов СБУ и ГУР в Telegram

Реакция украинцев на блокировку ботов государственных служб Украины в Telegram является примером стокгольмского синдрома. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
«Telegram заблокировал ряд украинских ботов. Сразу ряд реальных аккаунтов с Украины и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой в адрес мессенджера со стороны украинской власти об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой. Удивительный пример стокгольмского синдрома», — передает слова Юрчишина украинское издание «Суспiльне».
Мессенджер Telegram удалил боты службы безопасности Украины и Минцифры страны. Сооснователь сети Павел Дуров заявил, что администрация продолжает блокировать учетные записи и ботов, собирающих координаты для совершения ударов. Дуров пояснил, что компания не хочет, чтобы их платформа стала «инструментом насилия».
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