В Верховной Раде оценили блокировку ботов СБУ и ГУР в Telegram

Нардеп Юрчишин: реакция украинцев на блокировку бота СБУ в Telegram удивительна
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Telegram заблокировал ботов СБУ и ГУР Фото:

Реакция украинцев на блокировку ботов государственных служб Украины в Telegram является примером стокгольмского синдрома. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

«Telegram заблокировал ряд украинских ботов. Сразу ряд реальных аккаунтов с Украины и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой в адрес мессенджера со стороны украинской власти об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой. Удивительный пример стокгольмского синдрома», — передает слова Юрчишина украинское издание «Суспiльне».

Мессенджер Telegram удалил боты службы безопасности Украины и Минцифры страны. Сооснователь сети Павел Дуров заявил, что администрация продолжает блокировать учетные записи и ботов, собирающих координаты для совершения ударов. Дуров пояснил, что компания не хочет, чтобы их платформа стала «инструментом насилия».

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Реакция украинцев на блокировку ботов государственных служб Украины в Telegram является примером стокгольмского синдрома. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. «Telegram заблокировал ряд украинских ботов. Сразу ряд реальных аккаунтов с Украины и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой в адрес мессенджера со стороны украинской власти об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой. Удивительный пример стокгольмского синдрома», — передает слова Юрчишина украинское издание «Суспiльне». Мессенджер Telegram удалил боты службы безопасности Украины и Минцифры страны. Сооснователь сети Павел Дуров заявил, что администрация продолжает блокировать учетные записи и ботов, собирающих координаты для совершения ударов. Дуров пояснил, что компания не хочет, чтобы их платформа стала «инструментом насилия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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