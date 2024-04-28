28 апреля 2024
27 апреля 2024

В ХМАО умер знаменитый шаман

В ХМАО скончался шаман Сергей Кечимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Хант Кечимов. Сургут, ханты, кечимов сергей
В ХМАО скончался шаман Сергей Кечимов Фото:

В ХМАО из жизни ушел шаман Сергей Кечимов, который был известен из-за многочисленных стычек с нефтяными компаниями. О кончине шамана URA.RU сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова.

«В последнее время у него была продолжительная болезнь. Сегодня сообщили, что его не стало. Своего помощника я попросила взять под контроль вопрос с похоронами», — рассказала в беседе с агентством Алферова.

Югорский шаман был известен борьбой с нефтяными компаниями. В 2016 году его обвиняли в угрозах убийством сотрудников «Сургутнефтегаза». Но Кечимов попал под амнистию и получил условный срок.

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В ХМАО из жизни ушел шаман Сергей Кечимов, который был известен из-за многочисленных стычек с нефтяными компаниями. О кончине шамана URA.RU сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. «В последнее время у него была продолжительная болезнь. Сегодня сообщили, что его не стало. Своего помощника я попросила взять под контроль вопрос с похоронами», — рассказала в беседе с агентством Алферова. Югорский шаман был известен борьбой с нефтяными компаниями. В 2016 году его обвиняли в угрозах убийством сотрудников «Сургутнефтегаза». Но Кечимов попал под амнистию и получил условный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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