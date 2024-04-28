В ХМАО умер знаменитый шаман

В ХМАО из жизни ушел шаман Сергей Кечимов, который был известен из-за многочисленных стычек с нефтяными компаниями. О кончине шамана URA.RU сообщила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова.
«В последнее время у него была продолжительная болезнь. Сегодня сообщили, что его не стало. Своего помощника я попросила взять под контроль вопрос с похоронами», — рассказала в беседе с агентством Алферова.
Югорский шаман был известен борьбой с нефтяными компаниями. В 2016 году его обвиняли в угрозах убийством сотрудников «Сургутнефтегаза». Но Кечимов попал под амнистию и получил условный срок.
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