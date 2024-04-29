Богатейший пермский депутат Благов оспорил в суде потерю десятков гектаров земли

Николай Благов продолжает бороться в судах за гектары земли Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский предприниматель и самый богатый депутат регионального заксобрания Николай Благов направил кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа. Благов пытается оспорить решения судов первой и второй инстанций. Они поддержали расторжение с депутатом теруправлением Росимущества договора аренды 78 гектаров под Пермью. Народного избранника также обязали снести на этой земле самовольные постройки.

«Основанием для расторжения договора суд посчитал постоянные просрочки по внесению арендной платы и факт самовольного возведения на арендуемом земельном участке построек. Николай Благов в жалобе заявил, что причиной просрочки являются неправильные расчеты Росимущества. Что касается построек, то в ходе осмотра, проведенного в июне 2022 года сотрудниками Росимущества, не удалось установить лиц, которые возвели и используют их на участке, сообщил суду Благов. Жалоба депутата не принята к производству», — пишет «Коммерсант-Пермь».

Ранее Арбитражный суд Пермского края обязал Николая Благова расторгнуть договор аренды земли в Свердловском районе Перми и демонтировать там самовольные постройки. Данный земельный участок площадью в 78 гектаров входил в состав учхоза «Липовая гора». Благов арендовал его у Росимущества. Ведомство обратилось в суд с требованием о расторжении договора, посчитав, что депутат задолжал арендную плату. При этом истец утверждал, что народный избранник добился изменения зонирования соседних участков, в результате чего получил право застроить их коттеджами. Арбитражные суды первой и второй инстанций встали на сторону Росимущества.

Николай Благов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 600 млн рублей. Таким образом он стал самым богатым депутатом в региональном заксобрании. Сейчас народные избранники имеют право не раскрывать сведения о своих доходах. Это правило предусмотрено краевым законом «О статусе депутата».