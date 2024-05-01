01 мая 2024

В Перми начал работать новый автобусный маршрут №72

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус будет ездить вместо трамваев Фото:

В Перми запустили новый автобусный маршрут №72. Он следует от ТРЦ «Планета» до ЦУМа.

«С 1 мая приступил к работе компенсационный маршрут №72. Он курсирует от остановки „Планета“ по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина», — сообщили в пермском департаменте транспорта.

Ранее стало известно, что автобус №72 запустят вместо трамваев на время ремонта моста на улице Карпинского. Также изменения произойдут в движении других автобусов, которые следуют по мосту. Они будут объезжать место ремонта по соседним улицам.

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В Перми запустили новый автобусный маршрут №72. Он следует от ТРЦ «Планета» до ЦУМа. «С 1 мая приступил к работе компенсационный маршрут №72. Он курсирует от остановки „Планета“ по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина», — сообщили в пермском департаменте транспорта. Ранее стало известно, что автобус №72 запустят вместо трамваев на время ремонта моста на улице Карпинского. Также изменения произойдут в движении других автобусов, которые следуют по мосту. Они будут объезжать место ремонта по соседним улицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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