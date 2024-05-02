02 мая 2024

Диетолог рассказала, как правильно есть пасхальные яйца и куличи

Диетолог Картаева: в день можно съедать не более двух яиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пасхальное яйцо, пасха, поделка, корзинка
В день можно есть по два яйца, уверена диетолог Картаева Фото:

В день можно съедать не более двух яиц. Особенно это актуально в пасхальные праздники. Об этом заявила врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева.

«В пасхальные праздники желательно съедать в день не более двух яиц. Выходить из поста нужно медленно, постепенно возвращая белковые продукты в рацион», — передают слова Кратаевой «Известия».

Она также объяснила, что кулич стандартных размеров содержит большое количество калорий. В нем находится много сливочного масла и сахара. По словам диетолога, в день можно позволить себе съесть 150—200 граммов готового изделия. Вероятность переедания можно снизить, купив кулич меньшего размера.

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В день можно съедать не более двух яиц. Особенно это актуально в пасхальные праздники. Об этом заявила врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева. «В пасхальные праздники желательно съедать в день не более двух яиц. Выходить из поста нужно медленно, постепенно возвращая белковые продукты в рацион», — передают слова Кратаевой «Известия». Она также объяснила, что кулич стандартных размеров содержит большое количество калорий. В нем находится много сливочного масла и сахара. По словам диетолога, в день можно позволить себе съесть 150—200 граммов готового изделия. Вероятность переедания можно снизить, купив кулич меньшего размера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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