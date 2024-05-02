Диетолог рассказала, как правильно есть пасхальные яйца и куличи

Диетолог Картаева: в день можно съедать не более двух яиц

03 мая 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

В день можно есть по два яйца, уверена диетолог Картаева Фото: Илья Московец © URA.RU В день можно съедать не более двух яиц. Особенно это актуально в пасхальные праздники. Об этом заявила врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева. «В пасхальные праздники желательно съедать в день не более двух яиц. Выходить из поста нужно медленно, постепенно возвращая белковые продукты в рацион», — передают слова Кратаевой «Известия». Она также объяснила, что кулич стандартных размеров содержит большое количество калорий. В нем находится много сливочного масла и сахара. По словам диетолога, в день можно позволить себе съесть 150—200 граммов готового изделия. Вероятность переедания можно снизить, купив кулич меньшего размера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день можно съедать не более двух яиц. Особенно это актуально в пасхальные праздники. Об этом заявила врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева. «В пасхальные праздники желательно съедать в день не более двух яиц. Выходить из поста нужно медленно, постепенно возвращая белковые продукты в рацион», — передают слова Кратаевой «Известия». Она также объяснила, что кулич стандартных размеров содержит большое количество калорий. В нем находится много сливочного масла и сахара. По словам диетолога, в день можно позволить себе съесть 150—200 граммов готового изделия. Вероятность переедания можно снизить, купив кулич меньшего размера.