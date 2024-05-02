02 мая 2024

Большинство пермяков не получают доплат за работу в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Работа в праздники не увеличивает доход Фото:

Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег.

«54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про».

Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска.

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Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег. «54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про». Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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