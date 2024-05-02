Большинство пермяков не получают доплат за работу в праздники

Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег.
«54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про».
Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска.
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Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег. «54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про». Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска.