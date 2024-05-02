Большинство пермяков не получают доплат за работу в праздники

03 мая 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Работа в праздники не увеличивает доход Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег. «54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про». Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины опрошенных пермяков работают в праздничные дни. При этом, как показал опрос, большинство из них не получают за это дополнительных денег. «54% трудоустроенных пермяков отмечают, что им пришлось работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. Абсолютное большинство (72%) респондентов из Перми отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают», — сообщила URA.RU итоги исследования компания «Консоль.Про». Пермяки, которые все-таки получают доплаты, отмечают, что они составляют не более 10 тысяч рублей. Вместо денег работники надеются компенсировать работу в праздничные дни отгулами и дополнительными днями отпуска.