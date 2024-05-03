«Авито Услуги»: в Челябинске резко вырос спрос на ремонт квартир

Челябинцы все реже берут квартиры с чистовой отделкой (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска предпочитают в квартирах делать ремонт «под себя» и все реже берут жилье с чистовой отделкой. За год рост на все услуги ремонта составил 24%. Об этом URA.RU рассказали аналитика сервиса «Авито Услуги».

«Челябинцы часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса челябинцев к услугам в сфере ремонта. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Челябинске вырос на 24% год к году», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Застройщики также сокращают число предложений жилья с отделкой. В апреле 2024 года только десять процентов в структуре предложений по продаже квартир составили квартиры с черновой отделкой. Для остального жилья, выставленного на продажу в новостройках, фильтр «отделка» не был задан при публикации, сообщили в сервисе «Авито Недвижимость». При этом, число новых квартир с чистовой отделкой в Челябинске за год выросло на десять процентов. Квартир в бетоне или с черновой отделкой также стало больше на 57 и десять процентов соответственно.

Интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья под ключ, увеличился в целом на 13%. За год интерес челябинцев к услугам мастеров, занимающихся монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнеров интерьеров вырос почти в два раза — на 68% и 27%, соответственно. В число самых популярных запросов на ремонтные работы также вошли плиточные работы (+85%), укладка напольного покрытия (+74%), остекление балконов (+64%), поклейка обоев (+35%), штукатурные работы (+35%) и монтаж дверей (+34%).

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на квартиры в новостройках снизился на десять процентов. Как сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость», количество выставленных на продажу квартир выросло на 35%, их средняя стоимость составляет 5,3 млн рублей.