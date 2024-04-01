Средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляет 5,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на квартиры в новостройках снизился на 10%. При этом количество выставленных на продажу новых квартир выросло на 35%, их средняя стоимость на данный момент составляет 5,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За год спрос на квартиры в новостройках Челябинска в I квартале 2024 года сократился на 10%. В Челябинске объем предложения таких объектов за год вырос на 32%, а средняя стоимость квартир увеличилась на 31%, до 5,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

По сравнению с I кварталом 2023 года интерес к приобретению квартир в новом фонде, снизился во многих российских городах, и, наоборот, увеличился в Москве, Брянске, Рязани. В среднем по России спрос на первичное жилье сократился на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Меньше всего снижение интереса затронуло сегменты студий (-6%) и объектов с четырьмя комнатами и более (-5%). Предложение за год выросло на 27% в целом по стране, а цены — на 11%.

Как отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, у покупателей спрос на квартиры в новостройках начал падать из-за условий по ипотечным программам. Так, введение новых требований по льготной ипотеке, таких как увеличение первоначального взноса до 30% и установление максимальной суммы субсидированного кредита негативно сказывается на спросе в сегменте новостроек. Эти условия значительно усложняют покупку второй и последующей квартир для заемщиков.

Также Алексеев отметил, снижение спроса и увеличение предложения на первичном рынке достаточно выгодны для покупателя, поскольку это сдерживает рост цен. Так, в среднем по России динамика цен осталась умеренной, за год она увеличилась только на 11%.

Количество выставленных на продажу новых квартир выросло на 35%, их средняя стоимость на данный момент составляет 5,3 млн рублей Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»