03 мая 2024

Челябинск на Пасху украсят двухметровыми яйцами из живых цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Пасха 2018" пасхальное яйцо c использованием технологии дополненной реальности. Екатеринбург, пасхальное яйцо
Гигантские яйца будут украшать город полторы недели Фото:

В Челябинске 5 мая на территории собора Рождества Христова и Кировке установят двухметровые цветочные композиции в виде Пасхальных яиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«В Челябинске установят двухметровые Пасхальные яйца из живых цветов. Композиции украсят территорию освященного неделю назад кафедрального собора Рождества Христова и пешеходную улицу — Кировку», — уточнили URA.RU в епархии.

Три масштабные композиции в виде Пасхальных яиц, украшенные живыми розами, установят в Челябинске 5 мая. Высота каждой цветочной композиции — более двух метров. На создание Пасхальных яиц флористам потребовалось более 12 тысяч живых роз. Инсталляции будут украшать города полторы недели, сообщили в Челябинской епархии.

Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как ранее рассказали URA.RU представители бизнеса, ингредиент они берут в местных храмах. Но такой вариант выпечки подходит только для пекарен с небольшим потоком клиентов.

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В Челябинске 5 мая на территории собора Рождества Христова и Кировке установят двухметровые цветочные композиции в виде Пасхальных яиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. «В Челябинске установят двухметровые Пасхальные яйца из живых цветов. Композиции украсят территорию освященного неделю назад кафедрального собора Рождества Христова и пешеходную улицу — Кировку», — уточнили URA.RU в епархии. Три масштабные композиции в виде Пасхальных яиц, украшенные живыми розами, установят в Челябинске 5 мая. Высота каждой цветочной композиции — более двух метров. На создание Пасхальных яиц флористам потребовалось более 12 тысяч живых роз. Инсталляции будут украшать города полторы недели, сообщили в Челябинской епархии. Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как ранее рассказали URA.RU представители бизнеса, ингредиент они берут в местных храмах. Но такой вариант выпечки подходит только для пекарен с небольшим потоком клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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