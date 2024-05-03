Челябинск на Пасху украсят двухметровыми яйцами из живых цветов

Гигантские яйца будут украшать город полторы недели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске 5 мая на территории собора Рождества Христова и Кировке установят двухметровые цветочные композиции в виде Пасхальных яиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«В Челябинске установят двухметровые Пасхальные яйца из живых цветов. Композиции украсят территорию освященного неделю назад кафедрального собора Рождества Христова и пешеходную улицу — Кировку», — уточнили URA.RU в епархии.

Три масштабные композиции в виде Пасхальных яиц, украшенные живыми розами, установят в Челябинске 5 мая. Высота каждой цветочной композиции — более двух метров. На создание Пасхальных яиц флористам потребовалось более 12 тысяч живых роз. Инсталляции будут украшать города полторы недели, сообщили в Челябинской епархии.

Челябинские кондитеры стали добавлять в пасхальные куличи святую воду. Как ранее рассказали URA.RU представители бизнеса, ингредиент они берут в местных храмах. Но такой вариант выпечки подходит только для пекарен с небольшим потоком клиентов.