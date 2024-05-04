Текслер вместе с супругой и сыном поставили свечи в челябинском храме. Фото

05 мая 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Губернатор помолился с семьей Фото: Илья Московец © URA.RU В Светлое Христово Воскресение губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил новый собор Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Текслер вместе с супругой Ириной и сыном Михаилом поставили свечи и помолились. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — отмечает пресс-служба. Ранее Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей истинной любовью. Губернатор пришел в новый храм с семьей «ПУЛ N74», telegram-канал У входа в храм выполнена инсталляция пасхального яйца из роз «ПУЛ N74», telegram-канал В храме Ирина Текслер обняла сына Михаила «ПУЛ N74», telegram-канал Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Светлое Христово Воскресение губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил новый собор Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Текслер вместе с супругой Ириной и сыном Михаилом поставили свечи и помолились. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — отмечает пресс-служба. Ранее Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей истинной любовью.