04 мая 2024

Текслер вместе с супругой и сыном поставили свечи в челябинском храме. Фото

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Церемония прощания с Сергеем Лухмановым. Верхняя Пышма, свечи, храм, церковь, религия
Губернатор помолился с семьей Фото:

В Светлое Христово Воскресение губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил новый собор Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Текслер вместе с супругой Ириной и сыном Михаилом поставили свечи и помолились. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — отмечает пресс-служба.

Ранее Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей истинной любовью.

Губернатор пришел в новый храм с семьей
Губернатор пришел в новый храм с семьей
У входа в храм выполнена инсталляция пасхального яйца из роз
У входа в храм выполнена инсталляция пасхального яйца из роз
В храме Ирина Текслер обняла сына Михаила
В храме Ирина Текслер обняла сына Михаила

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В Светлое Христово Воскресение губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил новый собор Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Текслер вместе с супругой Ириной и сыном Михаилом поставили свечи и помолились. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — отмечает пресс-служба. Ранее Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей истинной любовью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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