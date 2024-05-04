Губернатор помолился с семьей
В Светлое Христово Воскресение губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетил новый собор Рождества Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Текслер вместе с супругой Ириной и сыном Михаилом поставили свечи и помолились. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — отмечает пресс-служба.
Ранее Текслер поздравил жителей региона с Пасхой. Он отметил, что это один из самых вдохновляющих праздников, который освещает сердца людей истинной любовью.
Губернатор пришел в новый храм с семьей
У входа в храм выполнена инсталляция пасхального яйца из роз
В храме Ирина Текслер обняла сына Михаила
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