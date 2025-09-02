В Челябинске следователи и сотрудники уголовного розыска раскрыли двойное убийство, совершенное более 22 лет назад. Обвиняемым стал 54-летний местный житель, который в 2003 году убил двух знакомых и пытался скрыть следы преступления. Об этом сообщают в пресс-службе СКР по региону.
«Следователи-криминалисти регионального СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия по УрФО ГУК (КЦ) СК России, оперативные сотрудники УУР ГУ МВД России по региону пытались раскрыть это преступление непрерывно. Изобличил убийцу ключевой свидетель — брат фигуранта, с который ранее выдвинул версию об уходе потерпевших после употребления спиртных напитков», — уточнили в пресс-службе СКР по региону.
Преступление было совершено в июне 2003 года в квартире в Калининском районе Челябинска. По данным следствия, 54-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время застолья поссорился с 28-летним мужчиной и 25-летней женщиной. Во время конфликта он нанес мужчине ножевое ранение в туловище, от которого тот скончался на месте. Осознавая, что женщина стала свидетельницей убийства, обвиняемый с целью сокрытия преступления нанес ей удары ножом в шею.
После подозреваемый привлек брата и еще одного человека к уничтожению следов преступления. Тела потерпевших вывезли к водоему, а позднее сожгли и захоронили. Как сообщили в ГУ МВД по региону, более десяти лет обвиняемый проживал за границей, после чего вернулся на Южный Урал.
Раскрыть преступление по горячим следам в 2003 году не удалось, и расследование было приостановлено. Спустя 22 года следствие завершило расследование. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления (пункты «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ), уточнили в пресс-службе следкома.
