После пасхального крестного хода в Екатеринбурге десятки тысяч свердловчан унесли домой частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме. Ранее святыню доставили на Урал паломники, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.
«Еще вчера [4 мая] уральские паломники стали свидетелями схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Специальным бортом они ночью доставили святыню на Урал, а уже днем после пасхального крестного хода десятки тысяч прихожан унесли частицу Огня в свои дома», — рассказали в фонде. Много лет празднование Пасхи в Свердловской области происходит при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».
Во время крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пожелал горожанам утешения и благословения. «Этим пасхальным крестным ходом мы прославили Господа, попросили его, чтобы он благословил наш город, город святой Екатерины. Я хочу пожелать всем вам, чтобы воскресший Христос утешил каждого: на работе, дома, в семье», — приводит слова митрополита фонд.
В Екатеринбурге днем 5 мая после Пасхальной вечери в Свято-Троицком кафедральном соборе горожане вышли на крестный ход, несмотря на внезапно обрушившиеся на регион осадки. Процессия прошла по проспекту Ленина и улице Толмачева. Один из клириков собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов в праздник светлой Пасхи пожелал читателям URA.RU радости. Подробнее об истории и особенностях праздника — в материале агентства.
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После пасхального крестного хода в Екатеринбурге десятки тысяч свердловчан унесли домой частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме. Ранее святыню доставили на Урал паломники, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «Еще вчера [4 мая] уральские паломники стали свидетелями схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Специальным бортом они ночью доставили святыню на Урал, а уже днем после пасхального крестного хода десятки тысяч прихожан унесли частицу Огня в свои дома», — рассказали в фонде. Много лет празднование Пасхи в Свердловской области происходит при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд». Во время крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пожелал горожанам утешения и благословения. «Этим пасхальным крестным ходом мы прославили Господа, попросили его, чтобы он благословил наш город, город святой Екатерины. Я хочу пожелать всем вам, чтобы воскресший Христос утешил каждого: на работе, дома, в семье», — приводит слова митрополита фонд. В Екатеринбурге днем 5 мая после Пасхальной вечери в Свято-Троицком кафедральном соборе горожане вышли на крестный ход, несмотря на внезапно обрушившиеся на регион осадки. Процессия прошла по проспекту Ленина и улице Толмачева. Один из клириков собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии Константин Корепанов в праздник светлой Пасхи пожелал читателям URA.RU радости. Подробнее об истории и особенностях праздника — в материале агентства.