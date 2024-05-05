05 мая 2024

Пьяная вечеринка на челябинской ферме закончилась убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении одного из работников фермы возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

Пьяная вечеринка сотрудников одного из фермерских хозяйств в Челябинской области закончилась убийством. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в один из моментов посиделки рабочий напал на охранника и забил того лопатой.

«Сторож выпивал с коллегой по фермерскому хозяйству. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда разнорабочий вооружился лопатой и забил ей собутыльника», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, сразу после произошедшего мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). «На допросе рабочий признался в содеянном. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — добавил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Пьяная вечеринка сотрудников одного из фермерских хозяйств в Челябинской области закончилась убийством. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в один из моментов посиделки рабочий напал на охранника и забил того лопатой. «Сторож выпивал с коллегой по фермерскому хозяйству. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда разнорабочий вооружился лопатой и забил ей собутыльника», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, сразу после произошедшего мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). «На допросе рабочий признался в содеянном. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — добавил источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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