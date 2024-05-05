Пьяная вечеринка на челябинской ферме закончилась убийством

В отношении одного из работников фермы возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяная вечеринка сотрудников одного из фермерских хозяйств в Челябинской области закончилась убийством. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в один из моментов посиделки рабочий напал на охранника и забил того лопатой.

«Сторож выпивал с коллегой по фермерскому хозяйству. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда разнорабочий вооружился лопатой и забил ей собутыльника», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, сразу после произошедшего мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). «На допросе рабочий признался в содеянном. После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — добавил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.