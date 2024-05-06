В Екатеринбурге из открытого люка на дорогу хлынули сточные воды. Видео

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Южная аэрационная станция. Екатеринбург, канализация, канализационные стоки, грязная вода, южная аэрационная станция, выбросы, сточные воды
Горожанин заметил, что выбросы канализации из этого люка происходили несколько раз (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга Андрей Копырин заметил открытый люк, из которого хлестали сточные воды и стекали по канаве вдоль объездной дороги на пересечении с улицей Анатолия Муранова. Об этом очевидец рассказал URA.RU

«Улица Муранова присоединяется к объездной дороге. В этом месте стоит открытый колодец. Он во рве. Через дорогу от него другой колодец, который, судя по всему, уже прочистили», — сообщил мужчина.

По его словам, скорее всего, люк мог быть поврежден зимой — выбросы канализации начались позже. Екатеринбуржец предположил, что сточные воды, перемешанные с мелким мусором, попадают в Широкореченский пруд.

«Данный коллектор диаметром 500 каждую весну перегружен, так как в поселке Широкая речка практически отсутствует ливневая канализация. Поэтому весь поверхностный сток (снег, дождь) поступал в наш коллектор, который для этого не предназначен. МУП „Водоканал“ произвел очистку коллектора, работала каналопромывочная машина. Ливневая канализация не относится к нашему предприятию», — пояснили в пресс-службе «Водоканала» и уточнили, что последняя заявка от жителей из-за разлива канализации была сделана 23 апреля.

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Житель Екатеринбурга Андрей Копырин заметил открытый люк, из которого хлестали сточные воды и стекали по канаве вдоль объездной дороги на пересечении с улицей Анатолия Муранова. Об этом очевидец рассказал URA.RU «Улица Муранова присоединяется к объездной дороге. В этом месте стоит открытый колодец. Он во рве. Через дорогу от него другой колодец, который, судя по всему, уже прочистили», — сообщил мужчина. По его словам, скорее всего, люк мог быть поврежден зимой — выбросы канализации начались позже. Екатеринбуржец предположил, что сточные воды, перемешанные с мелким мусором, попадают в Широкореченский пруд. «Данный коллектор диаметром 500 каждую весну перегружен, так как в поселке Широкая речка практически отсутствует ливневая канализация. Поэтому весь поверхностный сток (снег, дождь) поступал в наш коллектор, который для этого не предназначен. МУП „Водоканал“ произвел очистку коллектора, работала каналопромывочная машина. Ливневая канализация не относится к нашему предприятию», — пояснили в пресс-службе «Водоканала» и уточнили, что последняя заявка от жителей из-за разлива канализации была сделана 23 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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