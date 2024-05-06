Горожанин заметил, что выбросы канализации из этого люка происходили несколько раз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга Андрей Копырин заметил открытый люк, из которого хлестали сточные воды и стекали по канаве вдоль объездной дороги на пересечении с улицей Анатолия Муранова. Об этом очевидец рассказал URA.RU

«Улица Муранова присоединяется к объездной дороге. В этом месте стоит открытый колодец. Он во рве. Через дорогу от него другой колодец, который, судя по всему, уже прочистили», — сообщил мужчина.

По его словам, скорее всего, люк мог быть поврежден зимой — выбросы канализации начались позже. Екатеринбуржец предположил, что сточные воды, перемешанные с мелким мусором, попадают в Широкореченский пруд.

«Данный коллектор диаметром 500 каждую весну перегружен, так как в поселке Широкая речка практически отсутствует ливневая канализация. Поэтому весь поверхностный сток (снег, дождь) поступал в наш коллектор, который для этого не предназначен. МУП „Водоканал“ произвел очистку коллектора, работала каналопромывочная машина. Ливневая канализация не относится к нашему предприятию», — пояснили в пресс-службе «Водоканала» и уточнили, что последняя заявка от жителей из-за разлива канализации была сделана 23 апреля.