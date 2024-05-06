Гелла Супернова поет в жанрах поп-рок и инди-рок Фото предоставлено телеканалом «Суббота!»

Певица и поэтесса Гелла Супернова из поселка Садового (Свердловская область) решила доказать фэшн-гуру Даниилу Грачеву и блогерам Роману Каграманову и Марии Миногаровой, что ее можно называть экспертом в мире моды. Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня шопинга», рассказали URA.RU представители телеканала «Суббота!».

«Какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить», — говорит Грачев.

Гелле предстоит собрать образ для девушки на корпоратив в стиле итальянской мафии. На этой ей будет дано три часа и 15 тысяч рублей. Эфир с 29-летней свердловчанкой выйдет вечером 6 мая.

Ранее архитектор Полина Шунайлова из Екатеринбурга решила показать, как она может устраивать крутые свидания. Девушка снялась в шоу «Богиня свиданий», где участницы борются за право стать второй половинкой потенциального жениха.

Участницам нужно собрать образ стоимостью не более 15 тысяч рублей Фото предоставлено телеканалом «Суббота!»