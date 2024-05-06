На шоу «Богиня шопинга» позвали певицу из свердловского поселка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гелла Супернова поет в жанрах поп-рок и инди-рок
Гелла Супернова поет в жанрах поп-рок и инди-рок

Певица и поэтесса Гелла Супернова из поселка Садового (Свердловская область) решила доказать фэшн-гуру Даниилу Грачеву и блогерам Роману Каграманову и Марии Миногаровой, что ее можно называть экспертом в мире моды. Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня шопинга», рассказали URA.RU представители телеканала «Суббота!».

«Какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить», — говорит Грачев.

Гелле предстоит собрать образ для девушки на корпоратив в стиле итальянской мафии. На этой ей будет дано три часа и 15 тысяч рублей. Эфир с 29-летней свердловчанкой выйдет вечером 6 мая.

Ранее архитектор Полина Шунайлова из Екатеринбурга решила показать, как она может устраивать крутые свидания. Девушка снялась в шоу «Богиня свиданий», где участницы борются за право стать второй половинкой потенциального жениха.

Участницам нужно собрать образ стоимостью не более 15 тысяч рублей
Участницам нужно собрать образ стоимостью не более 15 тысяч рублей

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Певица и поэтесса Гелла Супернова из поселка Садового (Свердловская область) решила доказать фэшн-гуру Даниилу Грачеву и блогерам Роману Каграманову и Марии Миногаровой, что ее можно называть экспертом в мире моды. Свердловчанка стала участницей шоу «Богиня шопинга», рассказали URA.RU представители телеканала «Суббота!». «Какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить», — говорит Грачев. Гелле предстоит собрать образ для девушки на корпоратив в стиле итальянской мафии. На этой ей будет дано три часа и 15 тысяч рублей. Эфир с 29-летней свердловчанкой выйдет вечером 6 мая. Ранее архитектор Полина Шунайлова из Екатеринбурга решила показать, как она может устраивать крутые свидания. Девушка снялась в шоу «Богиня свиданий», где участницы борются за право стать второй половинкой потенциального жениха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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