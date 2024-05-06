06 мая 2024

Жители ХМАО заметили самокатчиков, нарушающих правила ПДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , аренда, самокат, Whoosh, whosh
Первые в 2024 году прокатные электросамокаты замечены в Нижневартовске 6 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители 6 мая заметили на улицах прокатные электросамокаты. На них вартовчане пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

«Только сезон проката открылся. Самокатчики уже мчат на красный», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах трое самокатчиков пересекают дорогу на запрещающий сигнал светофора и едут по среди дороги.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатами. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО. Они уверены, что в округе нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов.

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В Нижневартовске (ХМАО) жители 6 мая заметили на улицах прокатные электросамокаты. На них вартовчане пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. «Только сезон проката открылся. Самокатчики уже мчат на красный», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах трое самокатчиков пересекают дорогу на запрещающий сигнал светофора и едут по среди дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатами. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО. Они уверены, что в округе нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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