Жители ХМАО заметили самокатчиков, нарушающих правила ПДД. Видео

07 мая 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Первые в 2024 году прокатные электросамокаты замечены в Нижневартовске 6 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители 6 мая заметили на улицах прокатные электросамокаты. На них вартовчане пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. «Только сезон проката открылся. Самокатчики уже мчат на красный», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах трое самокатчиков пересекают дорогу на запрещающий сигнал светофора и едут по среди дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатами. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО. Они уверены, что в округе нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) жители 6 мая заметили на улицах прокатные электросамокаты. На них вартовчане пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. «Только сезон проката открылся. Самокатчики уже мчат на красный», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах трое самокатчиков пересекают дорогу на запрещающий сигнал светофора и едут по среди дороги. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен. Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатами. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО. Они уверены, что в округе нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов.