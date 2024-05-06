Екатеринбуржцу, который вылез из окна дома №2 на Союзной, пожарные спустили трос. Он сумел встать на кондиционер, разбил окно квартиры и залез внутрь, сообщил URA.RU один из очевидцев.
«Он какое-то время сидел на краю окна, потом ему с крыши подали трос. Он взялся и сумел спуститься ниже, чтобы встать на кондиционер. Затем ему подали молоток, он разбил им окно квартиры и залез туда», — рассказал собеседник агентства.
Пожар полыхает на уровне 21-го этажа. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. Через десять минут, к сожалению, он сорвался. Выжил ли мужчина, пока неизвестно. Рядом с ним, по словам очевидцев, находятся врачи. Пожарные машины не могут подъехать к зданию из-за припаркованных машин.
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