06 мая 2024

Второй екатеринбуржец, который вылез из окна горящей многоэтажки, спасся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, жилой дом, многоэтажный дом, пожар, возгорание
Огонь вспыхнул в доме на Союзной (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржцу, который вылез из окна дома №2 на Союзной, пожарные спустили трос. Он сумел встать на кондиционер, разбил окно квартиры и залез внутрь, сообщил URA.RU один из очевидцев.

«Он какое-то время сидел на краю окна, потом ему с крыши подали трос. Он взялся и сумел спуститься ниже, чтобы встать на кондиционер. Затем ему подали молоток, он разбил им окно квартиры и залез туда», — рассказал собеседник агентства.

Пожар полыхает на уровне 21-го этажа. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. Через десять минут, к сожалению, он сорвался. Выжил ли мужчина, пока неизвестно. Рядом с ним, по словам очевидцев, находятся врачи. Пожарные машины не могут подъехать к зданию из-за припаркованных машин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцу, который вылез из окна дома №2 на Союзной, пожарные спустили трос. Он сумел встать на кондиционер, разбил окно квартиры и залез внутрь, сообщил URA.RU один из очевидцев. «Он какое-то время сидел на краю окна, потом ему с крыши подали трос. Он взялся и сумел спуститься ниже, чтобы встать на кондиционер. Затем ему подали молоток, он разбил им окно квартиры и залез туда», — рассказал собеседник агентства. Пожар полыхает на уровне 21-го этажа. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. Через десять минут, к сожалению, он сорвался. Выжил ли мужчина, пока неизвестно. Рядом с ним, по словам очевидцев, находятся врачи. Пожарные машины не могут подъехать к зданию из-за припаркованных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...