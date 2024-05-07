Путин: люди, доказавшие верность Отечеству, должны обеспечить преемственность

07 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Очень важно верно воспитать подрастающее поколение, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Люди, проявившие свои лучшие человеческие и профессиональные качества в своей работе, должны занимать важные посты в государственном управлении, обеспечивая таким образом надежное продолжение развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации. «Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Трансляцию церемении ведет телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул важность воспитания молодого поколения. Оно должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, проживающих в России — стране, обладающей единством благодаря русскому языку и многонациональной культуре, заключил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люди, проявившие свои лучшие человеческие и профессиональные качества в своей работе, должны занимать важные посты в государственном управлении, обеспечивая таким образом надежное продолжение развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации. «Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Трансляцию церемении ведет телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул важность воспитания молодого поколения. Оно должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, проживающих в России — стране, обладающей единством благодаря русскому языку и многонациональной культуре, заключил Путин.