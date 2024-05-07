Путин: люди, доказавшие верность Отечеству, должны обеспечить преемственность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Очень важно верно воспитать подрастающее поколение, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Люди, проявившие свои лучшие человеческие и профессиональные качества в своей работе, должны занимать важные посты в государственном управлении, обеспечивая таким образом надежное продолжение развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации.

«Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Трансляцию церемении ведет телеканал «Россия 24».

Он также подчеркнул важность воспитания молодого поколения. Оно должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, проживающих в России — стране, обладающей единством благодаря русскому языку и многонациональной культуре, заключил Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Люди, проявившие свои лучшие человеческие и профессиональные качества в своей работе, должны занимать важные посты в государственном управлении, обеспечивая таким образом надежное продолжение развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации. «Люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества делом, доказали верность отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах вы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед», — заявил Путин. Трансляцию церемении ведет телеканал «Россия 24». Он также подчеркнул важность воспитания молодого поколения. Оно должно быть способно укреплять мощь России, развивать государственность на основе межнационального согласия и сохранения традиций всех этносов, проживающих в России — стране, обладающей единством благодаря русскому языку и многонациональной культуре, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...