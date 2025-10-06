«Известия»: банки навязывают страховки с наценкой в 18 раз

Крупные банки России навязывают клиентам страховые программы по завышенным ценам, которые в 3–18 раз превышают их реальную стоимость. Об этом свидетельствуют данные финансового уполномоченного за II квартал 2025 года. Чаще всего такие продукты навязываются при оформлении потребительских кредитов.
«Банки продают заемщикам страхование жизни, здоровья и финансовых рисков с наценкой в 18 раз. <...> Такие продукты продают пакетом с потребительскими кредитами», — пишут «Известия» со ссылкой на финомбудсмена.
Так, в «Ак Барсе» клиент заплатил 490 тысяч рублей за страховку, тогда как банк перечислил страховой компании лишь 43,6 тысячи рублей. В Сургутнефтегазбанке разница была еще больше — 905 тысяч против 60,4 тысячи рублей. Аналогичные случаи зафиксированы в Металлинвестбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке и других. Финомбудсмен признал такую практику недопустимой, указав на несоразмерность стоимости услуг.
Кроме того, банки склоняют клиентов к покупке ненужных услуг от третьих лиц, таких как техподдержка или эвакуация для автомобилистов, стоимостью до 360 тысяч рублей. При отказе от услуг деньги клиентам не возвращаются под предлогом того, что услуга считается оказанной в момент подписания договора. С этим столкнулись заемщики Альфа-Банка, Локо-Банка и ОТП Банка.
Также значительную часть жалоб по-прежнему составляют случаи, когда банки предлагают клиентам платные услуги по снижению процентной ставки по кредиту. Стоимость такой опции нередко превышает 100 тысяч рублей. По словам финуполномоченного Светланы Максимовой, в первом полугодии 2025 года количество жалоб на банки увеличилось на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,4 тысячи обращений.
Ранее в МВД сообщили о новой схеме мошенничества: россиянам массово рассылают фишинговые письма, маскирующиеся под официальные уведомления от банков. Злоумышленники, представляясь сотрудниками финансовых организаций, информируют о введении «нового налога», который якобы скоро спишут со счетов, передает «Царьград». Для отказа от этих платежей получателям предлагают срочно перейти в личный кабинет и подписать заявление, угрожая в противном случае регулярными списаниями.
