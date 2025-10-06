Politico: на Украине презирают Зеленского после его заявления об отставке

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не планирует идти на второй срок, возмутило политических оппонентов, которые не верят в правдивость заявления. Об этом заявила бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Многие действия Зеленского указывают на противоположное», — заявила Климпуш-Цинцадзе. Ее слова приводит Politico. Также она отдельно отметила, что «важны дела, а не слова».
Ранее Зеленский заявлял, что не намерен возглавлять страну в мирное время. Помимо этого, глава Украины обещал обратиться в Верховную Раду для проведения выборов после принятия соглашения о прекращении огня. Также жители Украины подтверждали, что Зеленский уже не вызывает у них доверия из-за невыполненных обещаний. Об этом сообщало RT.
