Российские войска остановили крупный налет ВСУ

ПВО уничтожили 251 украинский беспилотник над российскими регионами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 251 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атака произошла в ночь на 6 октября.
«Над российскими регионами сбит 251 беспилотник», — говорится в сообщении министерства. пресс-релиз опубликован в telegram-кнанле военного ведомства.
