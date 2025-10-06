Российские войска остановили крупный налет ВСУ

ПВО уничтожили 251 украинский беспилотник над российскими регионами
ПВО уничтожили 251 украинский беспилотник над российскими регионами
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 251 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атака произошла в ночь на 6 октября. 

«Над российскими регионами сбит 251 беспилотник», — говорится в сообщении министерства. пресс-релиз опубликован в telegram-кнанле военного ведомства. 

