В центре Челябинска в День Победы не будут продавать спиртные напитки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Продажа спиртного будет ограничена в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга. Алкогольные напитки не будут продавать во время проведения массовых мероприятий», — сообщили URA.RU в мэрии.
Городское управление торговли провело встречу с руководителями заведений, где торгуют спиртное, порекомендовав закрыть продажу алкоголя в праздник. Бизнесмены согласились с рекомендациями.
День Победы в Челябинске традиционно начнется с торжественного возложения цветов и построения войск. Парад начнется на площади Революции в 11:00. Хедлайнером концерта станет Григорий Лепс. На одной сцене с ним выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и оркестр Антона Бугаева.
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