В Челябинске на День Победы ограничат продажу спиртного. Карта

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Алкоголь в центре Челябинска не будут продавать во время празднования Дня Победы Фото:

В центре Челябинска в День Победы не будут продавать спиртные напитки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Продажа спиртного будет ограничена в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга. Алкогольные напитки не будут продавать во время проведения массовых мероприятий», — сообщили URA.RU в мэрии.

Городское управление торговли провело встречу с руководителями заведений, где торгуют спиртное, порекомендовав закрыть продажу алкоголя в праздник. Бизнесмены согласились с рекомендациями.

День Победы в Челябинске традиционно начнется с торжественного возложения цветов и построения войск. Парад начнется на площади Революции в 11:00. Хедлайнером концерта станет Григорий Лепс. На одной сцене с ним выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и оркестр Антона Бугаева.

Продажу спиртного ограничат в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга
Продажу спиртного ограничат в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга

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В центре Челябинска в День Победы не будут продавать спиртные напитки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Продажа спиртного будет ограничена в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга. Алкогольные напитки не будут продавать во время проведения массовых мероприятий», — сообщили URA.RU в мэрии. Городское управление торговли провело встречу с руководителями заведений, где торгуют спиртное, порекомендовав закрыть продажу алкоголя в праздник. Бизнесмены согласились с рекомендациями. День Победы в Челябинске традиционно начнется с торжественного возложения цветов и построения войск. Парад начнется на площади Революции в 11:00. Хедлайнером концерта станет Григорий Лепс. На одной сцене с ним выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и оркестр Антона Бугаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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