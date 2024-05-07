В Челябинске на День Победы ограничат продажу спиртного. Карта

07 мая 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Алкоголь в центре Челябинска не будут продавать во время празднования Дня Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Челябинска в День Победы не будут продавать спиртные напитки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Продажа спиртного будет ограничена в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга. Алкогольные напитки не будут продавать во время проведения массовых мероприятий», — сообщили URA.RU в мэрии. Городское управление торговли провело встречу с руководителями заведений, где торгуют спиртное, порекомендовав закрыть продажу алкоголя в праздник. Бизнесмены согласились с рекомендациями. День Победы в Челябинске традиционно начнется с торжественного возложения цветов и построения войск. Парад начнется на площади Революции в 11:00. Хедлайнером концерта станет Григорий Лепс. На одной сцене с ним выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и оркестр Антона Бугаева. Продажу спиртного ограничат в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга карта: сервис «Яндекс карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска в День Победы не будут продавать спиртные напитки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Продажа спиртного будет ограничена в квадрате проспект Ленина — улица Красная — Орджоникидзе — Цвиллинга. Алкогольные напитки не будут продавать во время проведения массовых мероприятий», — сообщили URA.RU в мэрии. Городское управление торговли провело встречу с руководителями заведений, где торгуют спиртное, порекомендовав закрыть продажу алкоголя в праздник. Бизнесмены согласились с рекомендациями. День Победы в Челябинске традиционно начнется с торжественного возложения цветов и построения войск. Парад начнется на площади Революции в 11:00. Хедлайнером концерта станет Григорий Лепс. На одной сцене с ним выступят челябинские артисты, воспитанники детских школ искусств и оркестр Антона Бугаева.