Транспортное предприятие властей Сургута пожаловалось в прокуратуру на экс-подрядчика

СПОПАТ Сургута обратился с жалобой в прокуратуру на экс-подрядчика

07 мая 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

СПОПАТ просит защиты от информационной атаки экс-подрядчика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Автотранспортное предприятие властей Сургута — СПОПАТ обратилось с жалобой в прокуратуру на экс-подрядчика — компанию «Центр», которая недавно лишилась контракта на обслуживание трех самых востребованных автобусных маршрутов в городе. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. Конфликт между перевозчиком властей Сургута и компанией «Центр» начался после того, как подрядчик отказался подписывать контракт со СПОПАТ. Стороны не смогли договориться о цене. «В ходе переговоров компания «Центр» предоставила структуру себестоимости своих услуг. Из нее следует, что под видом арендных платежей около 6 млн рублей в месяц направляется акционерам. Таким образом, поводом для информационной атаки, инициированной «Центром», стало решение СПОПАТ» выровнять цены и добиться прозрачности тарифов», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился за уточнениями в компанию «Центр». Руководитель Андрей Лупеев сообщил, что так ему пытаются закрыть рот. «Финансовые распределения — это внутренние дела компании. Я предлагал нанять независимого аудитора для обоснования затрат, но СПОПАТ отказался. Мы этот вопрос не оставим. Будет еще от нас обращение в суд и УФАС», — сообщил собеседник. Между тем источник сообщил, что «Центр» сам отказался от предложения СПОПАТ из-за разногласий в цене тарифа. При этом собеседник отметил, что в городе есть маршруты, которые СПОПАТ оплачивает куда ниже, чем предлагал «Центру». «Мэрия пытается выровнять тарифы, что в условиях экономии обосновано, а информационное давление со стороны подрядчика вызвано потерей прибыли», — сообщил собеседник. В свою очередь, Лупеев сообщил, что его главная задача — сохранить коллектив, а о прибыли он думает в последнюю очередь. Между тем в администрации подтвердили информацию об обращении в прокуратуру. Детали жалобы называть не стали. В прокуратуре сообщили, что жалоба еще не поступила в работу. Ранее URA.RU сообщало, что в конфликт перевозчика властей Сургута и бизнесмена вмешались силовики. СКР начал проверку после того, как бизнесмен сообщил, что около 200 сотрудников его компании потеряли работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автотранспортное предприятие властей Сургута — СПОПАТ обратилось с жалобой в прокуратуру на экс-подрядчика — компанию «Центр», которая недавно лишилась контракта на обслуживание трех самых востребованных автобусных маршрутов в городе. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. Конфликт между перевозчиком властей Сургута и компанией «Центр» начался после того, как подрядчик отказался подписывать контракт со СПОПАТ. Стороны не смогли договориться о цене. «В ходе переговоров компания «Центр» предоставила структуру себестоимости своих услуг. Из нее следует, что под видом арендных платежей около 6 млн рублей в месяц направляется акционерам. Таким образом, поводом для информационной атаки, инициированной «Центром», стало решение СПОПАТ» выровнять цены и добиться прозрачности тарифов», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился за уточнениями в компанию «Центр». Руководитель Андрей Лупеев сообщил, что так ему пытаются закрыть рот. «Финансовые распределения — это внутренние дела компании. Я предлагал нанять независимого аудитора для обоснования затрат, но СПОПАТ отказался. Мы этот вопрос не оставим. Будет еще от нас обращение в суд и УФАС», — сообщил собеседник. Между тем источник сообщил, что «Центр» сам отказался от предложения СПОПАТ из-за разногласий в цене тарифа. При этом собеседник отметил, что в городе есть маршруты, которые СПОПАТ оплачивает куда ниже, чем предлагал «Центру». «Мэрия пытается выровнять тарифы, что в условиях экономии обосновано, а информационное давление со стороны подрядчика вызвано потерей прибыли», — сообщил собеседник. В свою очередь, Лупеев сообщил, что его главная задача — сохранить коллектив, а о прибыли он думает в последнюю очередь. Между тем в администрации подтвердили информацию об обращении в прокуратуру. Детали жалобы называть не стали. В прокуратуре сообщили, что жалоба еще не поступила в работу. Ранее URA.RU сообщало, что в конфликт перевозчика властей Сургута и бизнесмена вмешались силовики. СКР начал проверку после того, как бизнесмен сообщил, что около 200 сотрудников его компании потеряли работу.