Лавров не нашел тех, с кем возможно вести переговоры по Украине

05 мая 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Лавров в очередной раз заявил о тупике в переговорах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Лавров подчеркнул, что встречи, такие как предстоящая конференция в Швейцарии, являются тупиковыми и не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе. Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет в Швейцарии без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что без участия России такие мероприятия не имеют смысла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Лавров подчеркнул, что встречи, такие как предстоящая конференция в Швейцарии, являются тупиковыми и не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе. Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет в Швейцарии без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что без участия России такие мероприятия не имеют смысла.