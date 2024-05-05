Лавров не нашел тех, с кем возможно вести переговоры по Украине

Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ».
Лавров подчеркнул, что встречи, такие как предстоящая конференция в Швейцарии, являются тупиковыми и не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе.
Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет в Швейцарии без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что без участия России такие мероприятия не имеют смысла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.