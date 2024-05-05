Лавров не нашел тех, с кем возможно вести переговоры по Украине

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров в очередной раз заявил о тупике в переговорах Фото:

Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ».

Лавров подчеркнул, что встречи, такие как предстоящая конференция в Швейцарии, являются тупиковыми и не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе.

Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет в Швейцарии без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что без участия России такие мероприятия не имеют смысла.

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Западные и украинские политики не готовы к серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «АТВ». Лавров подчеркнул, что встречи, такие как предстоящая конференция в Швейцарии, являются тупиковыми и не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе. Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет в Швейцарии без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что без участия России такие мероприятия не имеют смысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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