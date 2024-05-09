09 мая 2024

В Свердловской области выпал снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , тюльпаны, непогода, снегопад, цветы в снегу
Холода в регион принес холодный циклон Gulla Фото:

В восточной и северной частях Свердловской области утром 10 мая выпал снег. Фотографиями заснеженных улиц в соцсетях поделились жители Камышлова, Каменска-Уральского и Серова.

«А вот и черемуха расцвела. Как вам снежный май?», — пишет telegram-канал «Подслушано Камышлов». «На трассе от [кафе] „Акрополь“ в сторону Серова снег», — сообщает паблик «Екатеринбург — Серов (online)». №1.

«Снег выпал в Каменске-Уральском… опять», — публикует новости соседей telegram-канал «Екатеринбург №1». Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловскую область 10 мая пришли два циклона. Один из них — Gulla — принес снег и холода.

По данным синоптика Алексея Пулина, к 8 утра в Каменске-Уральском высота снежного покрова составила три сантиметра. Самые низкие температуры ночью были в Ивделе и Тугулыме (- 4,6 градуса), Кытлыме (- 4,2), Артемовском (- 4,1), Каменске-Уральском (- 3,4), в Таборах (- 3,0) и в Кольцово (- 4 градуса), написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Каменск-Уральский утром 10 мая
Каменск-Уральский утром 10 мая
Камышлов
Камышлов
Трасса до Серова
Трасса до Серова

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В восточной и северной частях Свердловской области утром 10 мая выпал снег. Фотографиями заснеженных улиц в соцсетях поделились жители Камышлова, Каменска-Уральского и Серова. «А вот и черемуха расцвела. Как вам снежный май?», — пишет telegram-канал «Подслушано Камышлов». «На трассе от [кафе] „Акрополь“ в сторону Серова снег», — сообщает паблик «Екатеринбург — Серов (online)». №1. «Снег выпал в Каменске-Уральском… опять», — публикует новости соседей telegram-канал «Екатеринбург №1». Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловскую область 10 мая пришли два циклона. Один из них — Gulla — принес снег и холода. По данным синоптика Алексея Пулина, к 8 утра в Каменске-Уральском высота снежного покрова составила три сантиметра. Самые низкие температуры ночью были в Ивделе и Тугулыме (- 4,6 градуса), Кытлыме (- 4,2), Артемовском (- 4,1), Каменске-Уральском (- 3,4), в Таборах (- 3,0) и в Кольцово (- 4 градуса), написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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