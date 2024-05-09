В восточной и северной частях Свердловской области утром 10 мая выпал снег. Фотографиями заснеженных улиц в соцсетях поделились жители Камышлова, Каменска-Уральского и Серова.
«А вот и черемуха расцвела. Как вам снежный май?», — пишет telegram-канал «Подслушано Камышлов». «На трассе от [кафе] „Акрополь“ в сторону Серова снег», — сообщает паблик «Екатеринбург — Серов (online)». №1.
«Снег выпал в Каменске-Уральском… опять», — публикует новости соседей telegram-канал «Екатеринбург №1». Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловскую область 10 мая пришли два циклона. Один из них — Gulla — принес снег и холода.
По данным синоптика Алексея Пулина, к 8 утра в Каменске-Уральском высота снежного покрова составила три сантиметра. Самые низкие температуры ночью были в Ивделе и Тугулыме (- 4,6 градуса), Кытлыме (- 4,2), Артемовском (- 4,1), Каменске-Уральском (- 3,4), в Таборах (- 3,0) и в Кольцово (- 4 градуса), написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
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