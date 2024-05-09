09 мая 2024

Снег добрался до Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень, снег, зима, погода, ноябрь, снежинки, осенний лист
В Екатеринбурге днем 10 мая сохраняется морозная погода Фото:

Снег идет не только в северной и восточной частях Свердловской области, но и в Екатеринбурге. Фотографиями нетипичных для мая осадков с URA.RU поделился житель Академического района.

«Снег добрался и до Екатеринбурга», — написал он. Ранее URA.RU сообщало, что осадки также выпали в Каменске-Уральском, Камышлове и Серове. Причина холодов — пришедший в регион циклон Gulla.

Фото:

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Снег идет не только в северной и восточной частях Свердловской области, но и в Екатеринбурге. Фотографиями нетипичных для мая осадков с URA.RU поделился житель Академического района. «Снег добрался и до Екатеринбурга», — написал он. Ранее URA.RU сообщало, что осадки также выпали в Каменске-Уральском, Камышлове и Серове. Причина холодов — пришедший в регион циклон Gulla.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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