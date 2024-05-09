В Екатеринбурге днем 10 мая сохраняется морозная погода
Снег идет не только в северной и восточной частях Свердловской области, но и в Екатеринбурге. Фотографиями нетипичных для мая осадков с URA.RU поделился житель Академического района.
«Снег добрался и до Екатеринбурга», — написал он. Ранее URA.RU сообщало, что осадки также выпали в Каменске-Уральском, Камышлове и Серове. Причина холодов — пришедший в регион циклон Gulla.
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