11 мая 2024

Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков раскрыл причину громких звуков в Белгороде Фото:
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Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — заявил Гладков. Об этом он написал в telegram-канале.

Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили различные ранения. По данным Гладкова, повреждения получили четыре частных дома и 22 многоэтажных. Несколько автомобилей загорелись.

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Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — заявил Гладков. Об этом он написал в telegram-канале. Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили различные ранения. По данным Гладкова, повреждения получили четыре частных дома и 22 многоэтажных. Несколько автомобилей загорелись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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