Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Гладков раскрыл причину громких звуков в Белгороде
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», —
Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили различные ранения. По данным Гладкова, повреждения получили четыре частных дома и 22 многоэтажных. Несколько автомобилей загорелись.
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