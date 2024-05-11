Гладков объяснил громкие звуки в Белгороде

Гладков: громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России

12 мая 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Гладков раскрыл причину громких звуков в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — заявил Гладков. Об этом он написал в telegram-канале. Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили различные ранения. По данным Гладкова, повреждения получили четыре частных дома и 22 многоэтажных. Несколько автомобилей загорелись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Громкие звуки в Белгороде связаны с работой Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ», — заявил Гладков. Об этом он написал в telegram-канале. Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ВСУ погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили различные ранения. По данным Гладкова, повреждения получили четыре частных дома и 22 многоэтажных. Несколько автомобилей загорелись.