12 мая 2024
11 мая 2024

В ХМАО директоров детских садов оштрафовали из-за Facebook*

© Служба новостей «URA.RU»
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Приём граждан у Ольги Глацких. Екатеринбург, сотовый телефон, руки
Заведующие детскими садами опубликовали на сайтах учреждений материалы с логотипом Facebook* без упоминания о запрете его работы в России Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) трое руководителей детских садов получили штрафы за отсутствие на сайте учреждения маркировки о Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Об этом сообщается в картотеке районного суда.

«Признать заведующую [детским садом] „Солнышко“ виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда.

Согласно картотеке, директор опубликовала на сайте детского сада материал с логотипом компании Facebook без упоминания о том, что деятельность платформы запрещена на территории России. Аналогичные штрафы получили руководители детских садов «Родничок» и «Сказка» в Кондинском районе.

*Facebook запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной.

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В Кондинском районе (ХМАО) трое руководителей детских садов получили штрафы за отсутствие на сайте учреждения маркировки о Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Об этом сообщается в картотеке районного суда. «Признать заведующую [детским садом] „Солнышко“ виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Согласно картотеке, директор опубликовала на сайте детского сада материал с логотипом компании Facebook без упоминания о том, что деятельность платформы запрещена на территории России. Аналогичные штрафы получили руководители детских садов «Родничок» и «Сказка» в Кондинском районе. *Facebook запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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