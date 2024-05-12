В ХМАО директоров детских садов оштрафовали из-за Facebook*

В Кондинском районе (ХМАО) трое руководителей детских садов получили штрафы за отсутствие на сайте учреждения маркировки о Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Об этом сообщается в картотеке районного суда.
«Признать заведующую [детским садом] „Солнышко“ виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
Согласно картотеке, директор опубликовала на сайте детского сада материал с логотипом компании Facebook без упоминания о том, что деятельность платформы запрещена на территории России. Аналогичные штрафы получили руководители детских садов «Родничок» и «Сказка» в Кондинском районе.
*Facebook запрещен в России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной.
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