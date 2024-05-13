В Челябинске сегодня, 13 мая, скончался известный журналист Олег Синицын. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Союза журналистов.
«Олег Николаевич Синицын известен в Челябинской области как журналист, поэт, автор-исполнитель собственных песен, сценарист. Союз журналистов выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — сообщили в пресс-службе организации. По данным URA.RU, причиной смерти стал инфаркт.
Синицын окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А.М. Горького (ныне УрФУ). С 1979 года работал корреспондентом в газетах Оренбургской и Иркутской областей, с 1984 возглавлял редакции ряда газет Челябинска и стал членом Союза журналистов, а в 1991—1993 годах выступал его председателем.
«В разные годы был организатором и руководителем клуба юных журналистов. Олег Синицын — организатор межрегионального фестиваля литературных объединений „Глубина“ (2007, 2008, 2011) в г. Челябинске. Его творческая жизнь была богатой и многогранной», — уточнили в пресс-службе организации.
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