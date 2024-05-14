Челябинских коммунальщиков будут судить за падение льдины с крыши на мужчину

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Последствие снегопада. Челябинск, крыша, дворник, жкх, снег на крыше, чистка снега, комунальщики
Коммунальщики несвоевременно очистили кровлю от снега и льда Фото:

В Челябинске будут судить начальника управляющей компании, которая несвоевременно очистила крышу одного из домов, что привело к травмированию 53-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Следователем Ленинского района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка одной из управляющих компаний, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что УК не очистила крышу дома № 96 по улице Дзержинского, с которого 16 марта 2024 года упала глыба снега на голову 53-летнего мужчины. Прохожему была причинена тупая травма лица. Коммунальщикам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован, начата прокурорская проверка.

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В Челябинске будут судить начальника управляющей компании, которая несвоевременно очистила крышу одного из домов, что привело к травмированию 53-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. «Следователем Ленинского района города Челябинск регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка одной из управляющих компаний, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что УК не очистила крышу дома № 96 по улице Дзержинского, с которого 16 марта 2024 года упала глыба снега на голову 53-летнего мужчины. Прохожему была причинена тупая травма лица. Коммунальщикам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске возле подъезда многоквартирного дома по улице Дзержинского глыба льда упала на голову мужчине. Пострадавший госпитализирован, начата прокурорская проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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