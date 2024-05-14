Times: следующие недели будут решающими для Украины

Следующие несколько недель станут решающими для Украины. Британская газета Times пишет, что западная военная помощь должна прибыть вовремя, чтобы изменить ход военных действий.
"Следующие несколько недель будут решающими для Украины. Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию?" — говорится в материале газеты. Там добавили, что в реальности доставка этих систем займет слишком много времени. Кроме того, поставка истребителей F-16 на Украину также отложена на месяцы из-за проблем с подготовкой инженеров и логистикой.
Все это привело к значительным потерям среди украинской пехоты. Теперь генералам ВСУ приходится делать сложный выбор: направлять военных на "бой на российской границе" или сосредоточиться на удержании Часова Яра, заключили в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию в Харьковской области одной из наиболее сложных на фоне продвижения российской армии. Минобороны РФ сообщало, что войска заняли ряд населенных пунктов. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, вовлекая НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.