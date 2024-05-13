В Ханты-Мансийске силовики оцепили ТЦ из-за сообщения о минировании

В Ханты-Мансийске полиция эвакуировала ТЦ «Небо» из-за угрозы теракта

14 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Силовики оцепили здание ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийске силовики оцепили торговый центр «Небо» из-за угрозы минирования. По словам источника URA.RU в силовых структурах, аноним угрожает устроить теракт в здании, если не получит 100 тысяч рублей. «Поступило сообщение, что неизвестный взорвет ТЦ, если ему не будут перечислены 100 тысяч рублей. Сообщение поступило на телефон, возможно, кому-то из сотрудников. Информацию передали в ЕДДС, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказал агентству источник в силовых структурах. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске силовики оцепили торговый центр «Небо» из-за угрозы минирования. По словам источника URA.RU в силовых структурах, аноним угрожает устроить теракт в здании, если не получит 100 тысяч рублей. «Поступило сообщение, что неизвестный взорвет ТЦ, если ему не будут перечислены 100 тысяч рублей. Сообщение поступило на телефон, возможно, кому-то из сотрудников. Информацию передали в ЕДДС, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказал агентству источник в силовых структурах. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.