13 мая 2024

В Ханты-Мансийске силовики оцепили ТЦ из-за сообщения о минировании

В Ханты-Мансийске полиция эвакуировала ТЦ «Небо» из-за угрозы теракта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Силовики оцепили здание ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске силовики оцепили торговый центр «Небо» из-за угрозы минирования. По словам источника URA.RU в силовых структурах, аноним угрожает устроить теракт в здании, если не получит 100 тысяч рублей.

«Поступило сообщение, что неизвестный взорвет ТЦ, если ему не будут перечислены 100 тысяч рублей. Сообщение поступило на телефон, возможно, кому-то из сотрудников. Информацию передали в ЕДДС, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Ханты-Мансийске силовики оцепили торговый центр «Небо» из-за угрозы минирования. По словам источника URA.RU в силовых структурах, аноним угрожает устроить теракт в здании, если не получит 100 тысяч рублей. «Поступило сообщение, что неизвестный взорвет ТЦ, если ему не будут перечислены 100 тысяч рублей. Сообщение поступило на телефон, возможно, кому-то из сотрудников. Информацию передали в ЕДДС, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказал агентству источник в силовых структурах. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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