В Ханты-Мансийске силовики оцепили ТЦ из-за сообщения о минировании

Силовики оцепили здание ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске силовики оцепили торговый центр «Небо» из-за угрозы минирования. По словам источника URA.RU в силовых структурах, аноним угрожает устроить теракт в здании, если не получит 100 тысяч рублей.
«Поступило сообщение, что неизвестный взорвет ТЦ, если ему не будут перечислены 100 тысяч рублей. Сообщение поступило на телефон, возможно, кому-то из сотрудников. Информацию передали в ЕДДС, устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказал агентству источник в силовых структурах.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!