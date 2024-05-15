«Единая Россия» запустит обновление Трудового кодекса

ЕР внесла законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников

15 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Андрей Исаев рассказал основные направления нового закона, который серьезным образом изменит Трудовой кодекс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект закона по противодействию задержке зарплат, закреплению продолжительности отпусков для инвалидов и госконтролю за исполнением трудовых соглашений был внесен в Госдуму. Благодаря ему работодатели теперь смогут сберечь свой коллектив во время кризисных моментов. Об этом рассказал один из авторов проекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход. Работодатели смогут временно направлять своих работников через службу занятости в организации, где есть вакансии», — поделился Андрей Исаев. Его слова приводит пресс-служба « Единой России ». Автор закона отметил, что трудовой договор, который подписал человек с первым работодателем до перехода к другому в кризисный момент, теперь будет сохраняться. Также инициатива предлагает закрепить длительность отпуска для инвалидов — 30 дней. Помимо этого, предложено ввести госконтроль за исполнением трудовых договоров, а также меры по противодействию задержке выплаты зарплат. Для контроля будут созданы новые специальные региональные межведомственные комиссии. Они уже эффективно работают в ряде регионов. Касательно контроля над исполнением трудовых соглашений, он пока действует только между двумя сторонами. Законопроект предлагает подключить к нему и государственные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект закона по противодействию задержке зарплат, закреплению продолжительности отпусков для инвалидов и госконтролю за исполнением трудовых соглашений был внесен в Госдуму. Благодаря ему работодатели теперь смогут сберечь свой коллектив во время кризисных моментов. Об этом рассказал один из авторов проекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход. Работодатели смогут временно направлять своих работников через службу занятости в организации, где есть вакансии», — поделился Андрей Исаев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Автор закона отметил, что трудовой договор, который подписал человек с первым работодателем до перехода к другому в кризисный момент, теперь будет сохраняться. Также инициатива предлагает закрепить длительность отпуска для инвалидов — 30 дней. Помимо этого, предложено ввести госконтроль за исполнением трудовых договоров, а также меры по противодействию задержке выплаты зарплат. Для контроля будут созданы новые специальные региональные межведомственные комиссии. Они уже эффективно работают в ряде регионов. Касательно контроля над исполнением трудовых соглашений, он пока действует только между двумя сторонами. Законопроект предлагает подключить к нему и государственные органы.