«Единая Россия» запустит обновление Трудового кодекса

ЕР внесла законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников
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Андрей Исаев, интервью. Москва, исаев андрей
Андрей Исаев рассказал основные направления нового закона, который серьезным образом изменит Трудовой кодекс Фото:

Проект закона по противодействию задержке зарплат, закреплению продолжительности отпусков для инвалидов и госконтролю за исполнением трудовых соглашений был внесен в Госдуму. Благодаря ему работодатели теперь смогут сберечь свой коллектив во время кризисных моментов. Об этом рассказал один из авторов проекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход. Работодатели смогут временно направлять своих работников через службу занятости в организации, где есть вакансии», — поделился Андрей Исаев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Автор закона отметил, что трудовой договор, который подписал человек с первым работодателем до перехода к другому в кризисный момент, теперь будет сохраняться.

Также инициатива предлагает закрепить длительность отпуска для инвалидов — 30 дней. Помимо этого, предложено ввести госконтроль за исполнением трудовых договоров, а также меры по противодействию задержке выплаты зарплат. Для контроля будут созданы новые специальные региональные межведомственные комиссии. Они уже эффективно работают в ряде регионов.

Касательно контроля над исполнением трудовых соглашений, он пока действует только между двумя сторонами. Законопроект предлагает подключить к нему и государственные органы.

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Проект закона по противодействию задержке зарплат, закреплению продолжительности отпусков для инвалидов и госконтролю за исполнением трудовых соглашений был внесен в Госдуму. Благодаря ему работодатели теперь смогут сберечь свой коллектив во время кризисных моментов. Об этом рассказал один из авторов проекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход. Работодатели смогут временно направлять своих работников через службу занятости в организации, где есть вакансии», — поделился Андрей Исаев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Автор закона отметил, что трудовой договор, который подписал человек с первым работодателем до перехода к другому в кризисный момент, теперь будет сохраняться. Также инициатива предлагает закрепить длительность отпуска для инвалидов — 30 дней. Помимо этого, предложено ввести госконтроль за исполнением трудовых договоров, а также меры по противодействию задержке выплаты зарплат. Для контроля будут созданы новые специальные региональные межведомственные комиссии. Они уже эффективно работают в ряде регионов. Касательно контроля над исполнением трудовых соглашений, он пока действует только между двумя сторонами. Законопроект предлагает подключить к нему и государственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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