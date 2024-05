GARANT IN: россияне отказываются уезжать даже с видом на жительство в Европе

15 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В апреле 2024 года 86% заявок на оформление ВНЖ в Европе - это те, кто не планирует переезжать из РФ, отметили в GARANT IN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские бизнесмены получают вид на жительство (ВНЖ) в странах Европы и остаются в РФ. В апреле 2024 года было оформлено 86% подобных заявок. Таким исследованием с URA.RU поделилась компания GARANT IN, специализирующаяся на оформлении вида на жительство за рубежом и получении второго гражданства. «Исследования за последние три года показывают, что 74% российских бизнесменов, получивших право на постоянное нахождение за границей или гражданство других стран, продолжают жить и платить налоги в России. В апреле 2024 года 86% заявок на оформление ВНЖ приходилось на тех, кто не планирует переезжать», — отметили в GARANT IN. По словам CEO (главный управляющий) компании GARANT IN Андрея Бойко, РФ остается интересна бизнесменам из-за качества жизни. «Первая и основная причина – это выгодные налоговые условия в России. Вторая – привычный образ жизни, родной язык, культура. Третья – доступность и качество услуг при сравнительно низкой стоимости жизни», — объяснил он. В компании подчеркнули, что наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр. «Предприниматели активно используют возможности ВНЖ других государств для укрепления своего бизнеса за рубежом. Они перенимают лучшие мировые практики и технологии, которые впоследствии применяют в России. Это подтверждает их высокую адаптивность и способность реагировать на глобальные экономические изменения, сохраняя при этом прочные связи с родной страной. Поскольку в последнее время ужесточились требования комплаенс (правила компании) в европейских банках, многие российские предприниматели сталкиваются с необходимостью защиты своих интересов. Вид на жительство в Европе позволяет им управлять своими активами, при этом продолжать вести бизнес и платить налоги в РФ. Наиболее популярные среди россиян государства, предлагающие программы ВНЖ без необходимости проживания в стране, — Франция, Португалия, Греция и Кипр», — добавили в GARANT IN. При этом бизнесмены РФ имеют порой несколько видов на жительство в Европе, подчеркнули в организации. «Согласно статистике, предоставленной компанией за последние три года, 40% клиентов имеют один ВНЖ, 36% — два, 5% — три и более. По паспортам ситуация схожая. У 36% клиентов есть второе инвестиционное гражданство, 8% являются обладателями трех паспортов одновременно», — подытожили в компании. Ранее руководитель «Центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик рассказал URA.RU, что за 14 месяцев в РФ захотели переехать жить более 150 тысяч семей из недружественных стран. Но только порядка двух тысяч смогли это сделать. Остальные столкнулись с бюрократическими препонами и общественной травлей на своей родине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бизнесмены получают вид на жительство (ВНЖ) в странах Европы и остаются в РФ. В апреле 2024 года было оформлено 86% подобных заявок. Таким исследованием с URA.RU поделилась компания GARANT IN, специализирующаяся на оформлении вида на жительство за рубежом и получении второго гражданства. «Исследования за последние три года показывают, что 74% российских бизнесменов, получивших право на постоянное нахождение за границей или гражданство других стран, продолжают жить и платить налоги в России. В апреле 2024 года 86% заявок на оформление ВНЖ приходилось на тех, кто не планирует переезжать», — отметили в GARANT IN. По словам CEO (главный управляющий) компании GARANT IN Андрея Бойко, РФ остается интересна бизнесменам из-за качества жизни. «Первая и основная причина – это выгодные налоговые условия в России. Вторая – привычный образ жизни, родной язык, культура. Третья – доступность и качество услуг при сравнительно низкой стоимости жизни», — объяснил он. В компании подчеркнули, что наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр. «Предприниматели активно используют возможности ВНЖ других государств для укрепления своего бизнеса за рубежом. Они перенимают лучшие мировые практики и технологии, которые впоследствии применяют в России. Это подтверждает их высокую адаптивность и способность реагировать на глобальные экономические изменения, сохраняя при этом прочные связи с родной страной. Поскольку в последнее время ужесточились требования комплаенс (правила компании) в европейских банках, многие российские предприниматели сталкиваются с необходимостью защиты своих интересов. Вид на жительство в Европе позволяет им управлять своими активами, при этом продолжать вести бизнес и платить налоги в РФ. Наиболее популярные среди россиян государства, предлагающие программы ВНЖ без необходимости проживания в стране, — Франция, Португалия, Греция и Кипр», — добавили в GARANT IN. При этом бизнесмены РФ имеют порой несколько видов на жительство в Европе, подчеркнули в организации. «Согласно статистике, предоставленной компанией за последние три года, 40% клиентов имеют один ВНЖ, 36% — два, 5% — три и более. По паспортам ситуация схожая. У 36% клиентов есть второе инвестиционное гражданство, 8% являются обладателями трех паспортов одновременно», — подытожили в компании. Ранее руководитель «Центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик рассказал URA.RU, что за 14 месяцев в РФ захотели переехать жить более 150 тысяч семей из недружественных стран. Но только порядка двух тысяч смогли это сделать. Остальные столкнулись с бюрократическими препонами и общественной травлей на своей родине.