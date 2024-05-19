Звездный гастрокритик взялся за новые рестораны Екатеринбурга

Гастрономический фестиваль «РРФ Новые имена» стартует в Екатеринбурге

20 мая 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

В заведениях гостям предложат не только сеты, но и напитки за дополнительную плату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках Российского ресторанного фестиваля (РРФ) стартовал проект «Новые имена»: в нем участвуют рестораны, которые открылись за последние полтора года. Событие охватит 30 городов России, включая Екатеринбург, и пройдет с 20 мая по 2 июня, рассказал URA.RU основатель фестиваля, гастроэксперт и блогер Александр Сысоев (218 тысяч подписчиков в telegram-канале). «Проект „РРФ Новые Имена“ для меня особенно важен, так как он призван поддержать молодых и талантливых рестораторов, способствующих развитию индустрии. Задача проекта — рассказать о них и привлечь новых посетителей,» — поделился Сысоев. Посетители фестиваля смогут насладиться дегустационными сетами, состоящими из трех-пяти блюд по фиксированным ценам — за 1390, 1990 или 2590 рублей. В Екатеринбурге среди участников такие заведения, как: Salva d’or, Self Edge Japanese, Custo, Olio, Osteria Dolce, Saga. Wine stories, SGRT, V.I.V.A., Yankee Sierra, Luna lounge, «Ptizza Счастья», «Корова a more», «Два деда. Фазенда», «Лео дай пиццы», «Мечтатели», «Привет Ливан», «Сфера», «Счастливые люди», «Черновик». Расположение ресторанов можно найти в «2ГИС» по запросу «РРФ Новые имена». Также впервые у проекта будет параллельная программа. Например, в книжных магазинах появятся брендированные полки с книгами о гастрономии, а в кофейнях — специальные напитки. В июле также пройдет новый фестиваль «Жизнь на колесах». В центре Екатеринбурга разместятся дома на колесах и фудтраки, шеф-повара будут удивлять своим мастерством, а опытные путешественники поделятся лайфхаками из своих поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках Российского ресторанного фестиваля (РРФ) стартовал проект «Новые имена»: в нем участвуют рестораны, которые открылись за последние полтора года. Событие охватит 30 городов России, включая Екатеринбург, и пройдет с 20 мая по 2 июня, рассказал URA.RU основатель фестиваля, гастроэксперт и блогер Александр Сысоев (218 тысяч подписчиков в telegram-канале). «Проект „РРФ Новые Имена“ для меня особенно важен, так как он призван поддержать молодых и талантливых рестораторов, способствующих развитию индустрии. Задача проекта — рассказать о них и привлечь новых посетителей,» — поделился Сысоев. Посетители фестиваля смогут насладиться дегустационными сетами, состоящими из трех-пяти блюд по фиксированным ценам — за 1390, 1990 или 2590 рублей. В Екатеринбурге среди участников такие заведения, как: Salva d’or, Self Edge Japanese, Custo, Olio, Osteria Dolce, Saga. Wine stories, SGRT, V.I.V.A., Yankee Sierra, Luna lounge, «Ptizza Счастья», «Корова a more», «Два деда. Фазенда», «Лео дай пиццы», «Мечтатели», «Привет Ливан», «Сфера», «Счастливые люди», «Черновик». Расположение ресторанов можно найти в «2ГИС» по запросу «РРФ Новые имена». Также впервые у проекта будет параллельная программа. Например, в книжных магазинах появятся брендированные полки с книгами о гастрономии, а в кофейнях — специальные напитки. В июле также пройдет новый фестиваль «Жизнь на колесах». В центре Екатеринбурга разместятся дома на колесах и фудтраки, шеф-повара будут удивлять своим мастерством, а опытные путешественники поделятся лайфхаками из своих поездок.