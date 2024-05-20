Челябинцам объяснили, как вернуть деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова

Директор ГЗК Белов: возврат билетов на концерт Михайлова проходит стандартно

Возврат денег за билеты на дважды перенесенный концерт Михайлова проходит по стандартной процедуре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске концерт Стаса Михайлова был перенесен дважды. О том, как проходит возврат билетов и в течении какого времени можно получить свои денежные средства, 20 мая рассказал URA.RU директор городских зрелищных касс (ГЗК) Илья Белов.

«Возврат билетов осуществляется по стандартной процедуре. Зрители, купившие билеты онлайн, для возврата денежных средств должны заполнить заявление и прислать отсканированную копию по электронной почте, а при невозможности отправки — позвонить в Call-центр. Билеты, приобретенные в точках продаж, возвращаются там же», — сообщил URA.RU Белов.

Средства за билеты, купленные в точках продаж за наличные, возвращаются в этот же день. А если оплата проходила через банковскую карту, то срок поступления денег на счет варьируется от трех до 30 дней, в зависимости от условий банка.

Ранее сообщалось, что концерт Стаса Михайлова в Челябинске был перенесен дважды. Первый раз его перенесли по техническим причинам с 4 апреля на 22 мая. После мероприятие было заявлено на осень. Причины, по которым произошло изменение даты выступления во второй раз остались неизвестны.