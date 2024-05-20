Обвиняемому в мошенничестве на 8 млрд рублей хотят изменить меру пресечения за поход в ресторан

«Коммерсант»: обвиняемому Бабояну хотят заменить домашний арест на СИЗО

21 мая 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

ФСИН требует заключить Бабояна под стражу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит заменить домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на восемь миллиардов рублей, на заключение под стражу. Обвиняемый, несмотря на запрет, посетил ресторан русской кухни «Матрешка», пишет «Коммерсант». «Обвиняемый в мошеннической попытке получить через суд почти 8 млрд руб. неустойки по поддельным документам, а также в заведомо ложном доносе господин Бабоян, несмотря на наложенные судом запреты, посетил вместо врачей ресторан русской кухни „Матрешка“», — говорится в тексте статьи. Его местонахождение там подтвердила видеозапись. В понедельник в Никулинском райсуде Москвы должно было пройти заседание по уголовному делу 46-летнего Бабояна об избрании ему иной меры пресечения. Но представители Бабояна заявили, что он сделал дома экспресс-тест на COVID, который показал положительный результат. Как предполагает следствие, Бабоян в 2017 году занял у знакомого деньги, а потом допечатал на другом листе текст о займе еще на 150 миллионов рублей. Займ предполагал пять процентов неустойки за каждый день просрочки. Спустя два года Бабоян пришел в полицию и написал заявление на бывшего партнера о хищении денег. Бабоян попытался взыскать с него неустойку в восемь миллиардов рублей. Бабоян также представлялся старшим братом Каринэ Хабировой, жены главы республики Башкортостан Радия Хабирова. Сейчас проверяется его причастность еще к ряду афер с недвижимостью и криптовалютой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит заменить домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на восемь миллиардов рублей, на заключение под стражу. Обвиняемый, несмотря на запрет, посетил ресторан русской кухни «Матрешка», пишет «Коммерсант». «Обвиняемый в мошеннической попытке получить через суд почти 8 млрд руб. неустойки по поддельным документам, а также в заведомо ложном доносе господин Бабоян, несмотря на наложенные судом запреты, посетил вместо врачей ресторан русской кухни „Матрешка“», — говорится в тексте статьи. Его местонахождение там подтвердила видеозапись. В понедельник в Никулинском райсуде Москвы должно было пройти заседание по уголовному делу 46-летнего Бабояна об избрании ему иной меры пресечения. Но представители Бабояна заявили, что он сделал дома экспресс-тест на COVID, который показал положительный результат. Как предполагает следствие, Бабоян в 2017 году занял у знакомого деньги, а потом допечатал на другом листе текст о займе еще на 150 миллионов рублей. Займ предполагал пять процентов неустойки за каждый день просрочки. Спустя два года Бабоян пришел в полицию и написал заявление на бывшего партнера о хищении денег. Бабоян попытался взыскать с него неустойку в восемь миллиардов рублей. Бабоян также представлялся старшим братом Каринэ Хабировой, жены главы республики Башкортостан Радия Хабирова. Сейчас проверяется его причастность еще к ряду афер с недвижимостью и криптовалютой.