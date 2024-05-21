В Свердловской области подростку ампутировали ногу после работ в огороде

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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, скорая медицинская помощь
Трагедия произошла, пока отец мальчика находился в больнице Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) 13-летний подросток пострадал, когда работал на мотоблоке в огороде. Его ногу зажевало в двигатель, в итоге ее пришлось ампутировать, рассказали очевидцы.

«Отец с инсультом в больнице лежит. Вот, видимо, пацана запрягли огород пахать. Одну ногу пришлось ампутировать прямо на месте. Мальчик сейчас находится в больнице», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» подписчика.

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В Нижних Сергах (Свердловская область) 13-летний подросток пострадал, когда работал на мотоблоке в огороде. Его ногу зажевало в двигатель, в итоге ее пришлось ампутировать, рассказали очевидцы. «Отец с инсультом в больнице лежит. Вот, видимо, пацана запрягли огород пахать. Одну ногу пришлось ампутировать прямо на месте. Мальчик сейчас находится в больнице», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» подписчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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