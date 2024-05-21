В Свердловской области подростку ампутировали ногу после работ в огороде

Трагедия произошла, пока отец мальчика находился в больнице
В Нижних Сергах (Свердловская область) 13-летний подросток пострадал, когда работал на мотоблоке в огороде. Его ногу зажевало в двигатель, в итоге ее пришлось ампутировать, рассказали очевидцы.
«Отец с инсультом в больнице лежит. Вот, видимо, пацана запрягли огород пахать. Одну ногу пришлось ампутировать прямо на месте. Мальчик сейчас находится в больнице», — цитирует telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» подписчика.
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