Жительница Екатеринбурга отравилась в «Сушкоф» — доставке владельца «Жизньмарт»

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Свердловчанка семь дней лечилась от отравления Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

На фоне скандала с массовым отравлением посетителей «Жизньмарта» екатеринбурженка рассказала, что недавно обращалась к врачам после того, как поела роллы от «Сушкоф». С «Жизньмартом» эта компания связана через владельца — Ивана Зайченко.

«В пятницу [10 мая] заказала сет [роллов], было сильнейшее отравление со всеми прелестями, было так плохо, что даже в понедельник не смогла пойти на работу и пришлось взять больничный. 13 мая пошла в неотложку, так как все еще было плохо, отправили на больничный, выписалась только в понедельник, 20 мая», — рассказала девушка URA.RU.

Корреспондент обратился за комментарием в «Сушкоф», однако в сервисе заявили, что не общаются с журналистами. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не получали жалоб от граждан конкретно по «Сушкоф».

По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.

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На фоне скандала с массовым отравлением посетителей «Жизньмарта» екатеринбурженка рассказала, что недавно обращалась к врачам после того, как поела роллы от «Сушкоф». С «Жизньмартом» эта компания связана через владельца — Ивана Зайченко. «В пятницу [10 мая] заказала сет [роллов], было сильнейшее отравление со всеми прелестями, было так плохо, что даже в понедельник не смогла пойти на работу и пришлось взять больничный. 13 мая пошла в неотложку, так как все еще было плохо, отправили на больничный, выписалась только в понедельник, 20 мая», — рассказала девушка URA.RU. Корреспондент обратился за комментарием в «Сушкоф», однако в сервисе заявили, что не общаются с журналистами. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не получали жалоб от граждан конкретно по «Сушкоф». По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.
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