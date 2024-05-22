Жительница Екатеринбурга отравилась в «Сушкоф» — доставке владельца «Жизньмарт»

22 мая 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Свердловчанка семь дней лечилась от отравления Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» На фоне скандала с массовым отравлением посетителей «Жизньмарта» екатеринбурженка рассказала, что недавно обращалась к врачам после того, как поела роллы от «Сушкоф». С «Жизньмартом» эта компания связана через владельца — Ивана Зайченко. «В пятницу [10 мая] заказала сет [роллов], было сильнейшее отравление со всеми прелестями, было так плохо, что даже в понедельник не смогла пойти на работу и пришлось взять больничный. 13 мая пошла в неотложку, так как все еще было плохо, отправили на больничный, выписалась только в понедельник, 20 мая», — рассказала девушка URA.RU. Корреспондент обратился за комментарием в «Сушкоф», однако в сервисе заявили, что не общаются с журналистами. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не получали жалоб от граждан конкретно по «Сушкоф». По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка. Читательница URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне скандала с массовым отравлением посетителей «Жизньмарта» екатеринбурженка рассказала, что недавно обращалась к врачам после того, как поела роллы от «Сушкоф». С «Жизньмартом» эта компания связана через владельца — Ивана Зайченко. «В пятницу [10 мая] заказала сет [роллов], было сильнейшее отравление со всеми прелестями, было так плохо, что даже в понедельник не смогла пойти на работу и пришлось взять больничный. 13 мая пошла в неотложку, так как все еще было плохо, отправили на больничный, выписалась только в понедельник, 20 мая», — рассказала девушка URA.RU. Корреспондент обратился за комментарием в «Сушкоф», однако в сервисе заявили, что не общаются с журналистами. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не получали жалоб от граждан конкретно по «Сушкоф». По данным Роспотребнадзора, число пострадавших после посещения «Жизньмарта» екатеринбуржцев достигло 18 человек. У них обнаружили сальмонеллу, ротавирус и норовирус. Сообщения о пострадавших приходят и из Тюмени. Из магазинов «Жизньмарта» в регионах присутствия уже убирают продукцию, которой могли отравиться покупатели, началась прокурорская проверка.