Челябинский губернатор Текслер наградил двух заместителей медалями

23 мая 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Виктор Мамин получит награду за вклад в развитие Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении двух своих заместителей, Виктора Мамина и Ивана Куцевляка региональными наградами. Текст постановления опубликован 23 мая на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ первого заместителя губернатора Мамина Виктора Викторовича», — говорится в документе. Такую же медаль получит Куцевляк. Он удостоен награды за особые заслуги «в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства и обеспечение социально-экономического развития региона». Мамин курирует работу аппарата губернатора и правительства области, а также управления делами, минтарифов, минздрава, министерства образования и науки региона. Куцевляк отвечает за работу министерства экономического развития, министерства промышленности, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении двух своих заместителей, Виктора Мамина и Ивана Куцевляка региональными наградами. Текст постановления опубликован 23 мая на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ первого заместителя губернатора Мамина Виктора Викторовича», — говорится в документе. Такую же медаль получит Куцевляк. Он удостоен награды за особые заслуги «в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства и обеспечение социально-экономического развития региона». Мамин курирует работу аппарата губернатора и правительства области, а также управления делами, минтарифов, минздрава, министерства образования и науки региона. Куцевляк отвечает за работу министерства экономического развития, министерства промышленности, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.