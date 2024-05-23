Челябинский губернатор Текслер наградил двух заместителей медалями

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Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, мамин виктор
Виктор Мамин получит награду за вклад в развитие Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении двух своих заместителей, Виктора Мамина и Ивана Куцевляка региональными наградами. Текст постановления опубликован 23 мая на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ первого заместителя губернатора Мамина Виктора Викторовича», — говорится в документе.

Такую же медаль получит Куцевляк. Он удостоен награды за особые заслуги «в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства и обеспечение социально-экономического развития региона».

Мамин курирует работу аппарата губернатора и правительства области, а также управления делами, минтарифов, минздрава, министерства образования и науки региона. Куцевляк отвечает за работу министерства экономического развития, министерства промышленности, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении двух своих заместителей, Виктора Мамина и Ивана Куцевляка региональными наградами. Текст постановления опубликован 23 мая на интернет-портале официального опубликования правовых актов. «За особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ первого заместителя губернатора Мамина Виктора Викторовича», — говорится в документе. Такую же медаль получит Куцевляк. Он удостоен награды за особые заслуги «в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства и обеспечение социально-экономического развития региона». Мамин курирует работу аппарата губернатора и правительства области, а также управления делами, минтарифов, минздрава, министерства образования и науки региона. Куцевляк отвечает за работу министерства экономического развития, министерства промышленности, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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