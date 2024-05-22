Школьница попала под капельницу после сэндвича в «Жизньмарте». Скрин

22 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор и «Жизньмарт» проводят внутреннюю проверку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Среди пострадавших от отравления после перекуса в «Жизньмарте» оказалась 15-летняя екатеринбурженка. Девочка попала в инфекционное отделение с болями в животе, тошнотой, высокой температурой и лежала под капельницей. Читатель URA.RU, он же отец школьницы, уже отправил компании досудебную претензию, а также написал заявление в Роспотребнадзор. «16 мая дочь купила в „Жизньмарте“ на Луначарского, 189 клаб-тост с курицей. 17-го числа во время уроков ей стало плохо: резко поднялась температура до 39 градусов, появились тошнота, сильные боли в животе. Ребенка отправили домой, ей вызвала скорую. Врачи ее осмотрели и первоначально поставили диагноз отравление, госпитализировать не стали, но сказали: „Если состояние не улучшится, то нужно ребенка отвозить в больницу“», — поделился читатель. Утром 18 мая у девочки температура поднялась уже до 40 градусов, ее увезли в больницу, где сразу же положили в инфекционное отделение и начали ставить капельницы. «К ребенку нас не пускают, но врачи прислали справку, где указан диагноз острый инфекционный гастроэнтерит, течение болезни — среднетяжелое. Я отправил в „Жизньмарт“ досудебную претензию и заявление в Роспотребнадзор», — заявил собеседник. Сейчас известно об отравлениях в Екатеринбурге и Тюмени. Точное количество пострадавших пока неизвестно. В магазинах уже убрали опасные продукты, но до конца неясно, действительно ли причиной плохого самочувствия уральцев стали позиции «Жизньмарта». В настоящее время свердловский Роспотребнадзор проводит проверку. Прилавки также опустели в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей после официального подтверждения факта отравления в Роспотребнадзоре. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди пострадавших от отравления после перекуса в «Жизньмарте» оказалась 15-летняя екатеринбурженка. Девочка попала в инфекционное отделение с болями в животе, тошнотой, высокой температурой и лежала под капельницей. Читатель URA.RU, он же отец школьницы, уже отправил компании досудебную претензию, а также написал заявление в Роспотребнадзор. «16 мая дочь купила в „Жизньмарте“ на Луначарского, 189 клаб-тост с курицей. 17-го числа во время уроков ей стало плохо: резко поднялась температура до 39 градусов, появились тошнота, сильные боли в животе. Ребенка отправили домой, ей вызвала скорую. Врачи ее осмотрели и первоначально поставили диагноз отравление, госпитализировать не стали, но сказали: „Если состояние не улучшится, то нужно ребенка отвозить в больницу“», — поделился читатель. Утром 18 мая у девочки температура поднялась уже до 40 градусов, ее увезли в больницу, где сразу же положили в инфекционное отделение и начали ставить капельницы. «К ребенку нас не пускают, но врачи прислали справку, где указан диагноз острый инфекционный гастроэнтерит, течение болезни — среднетяжелое. Я отправил в „Жизньмарт“ досудебную претензию и заявление в Роспотребнадзор», — заявил собеседник. Сейчас известно об отравлениях в Екатеринбурге и Тюмени. Точное количество пострадавших пока неизвестно. В магазинах уже убрали опасные продукты, но до конца неясно, действительно ли причиной плохого самочувствия уральцев стали позиции «Жизньмарта». В настоящее время свердловский Роспотребнадзор проводит проверку. Прилавки также опустели в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Компания намерена выплатить пострадавшим миллион рублей после официального подтверждения факта отравления в Роспотребнадзоре. Все, что известно о массовом отравлении, — в сюжете URA.RU.