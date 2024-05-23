Власти Сургута выплатят горожанам по 20 тысяч рублей за информацию о лесных пожарах

Власти Сургута будут выплачивать местным жителям вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить выплату, рассказали на сайте мэрии города.
«Денежное вознаграждение выплачивается гражданину в размере 20 000 рублей за счет средств бюджета автономного округа при соблюдении следующих условий: подтвержден факт сообщения достоверной информации гражданином в УМВД России по ХХМАО — Югре и (или) в МЧС России по автономному округу», — пояснили в публикации. Также должна быть установлена вина лица, о котором сообщили правоохранителям.
Ранее URA.RU писало о том, что жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. При этом минимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.
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