23 мая 2024

Власти Сургута выплатят горожанам по 20 тысяч рублей за информацию о лесных пожарах

Жители Сургута получат от мэрии по 20 тысяч рублей, сообщив о поджигателях леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Сургута пообещала выплачивать местным жителям по 20 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса
Мэрия Сургута пообещала выплачивать местным жителям по 20 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса Фото:

Власти Сургута будут выплачивать местным жителям вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить выплату, рассказали на сайте мэрии города.

«Денежное вознаграждение выплачивается гражданину в размере 20 000 рублей за счет средств бюджета автономного округа при соблюдении следующих условий: подтвержден факт сообщения достоверной информации гражданином в УМВД России по ХХМАО — Югре и (или) в МЧС России по автономному округу», — пояснили в публикации. Также должна быть установлена вина лица, о котором сообщили правоохранителям.

Ранее URA.RU писало о том, что жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. При этом минимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.

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Власти Сургута будут выплачивать местным жителям вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за сообщения о поджигателях леса. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить выплату, рассказали на сайте мэрии города. «Денежное вознаграждение выплачивается гражданину в размере 20 000 рублей за счет средств бюджета автономного округа при соблюдении следующих условий: подтвержден факт сообщения достоверной информации гражданином в УМВД России по ХХМАО — Югре и (или) в МЧС России по автономному округу», — пояснили в публикации. Также должна быть установлена вина лица, о котором сообщили правоохранителям. Ранее URA.RU писало о том, что жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. При этом минимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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