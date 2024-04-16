МЧС ХМАО назвало штрафы для виновников лесных пожаров

В ХМАО виновникам лесных пожаров грозит штраф до полумиллиона рублей

17 апреля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Виновникам лесных пожаров может грозить штраф до полумиллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона в своем telegram-канале. «В случае нарушения правил [пожарной безопасности] гражданам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей, для частных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Если из-за пожара было уничтожено чье-то имущество или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей. МЧС напоминает жителям региона, что сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке. При этом расстояние до построек должно составлять не менее 7,5 метра. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона в своем telegram-канале. «В случае нарушения правил [пожарной безопасности] гражданам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей, для частных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Если из-за пожара было уничтожено чье-то имущество или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей. МЧС напоминает жителям региона, что сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке. При этом расстояние до построек должно составлять не менее 7,5 метра. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.