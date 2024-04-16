16 апреля 2024

МЧС ХМАО назвало штрафы для виновников лесных пожаров

В ХМАО виновникам лесных пожаров грозит штраф до полумиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновникам лесных пожаров может грозить штраф до полумиллиона рублей
Виновникам лесных пожаров может грозить штраф до полумиллиона рублей Фото:

Жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона в своем telegram-канале.

«В случае нарушения правил [пожарной безопасности] гражданам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей, для частных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Если из-за пожара было уничтожено чье-то имущество или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей.

МЧС напоминает жителям региона, что сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке. При этом расстояние до построек должно составлять не менее 7,5 метра.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.

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Жителям ХМАО, виновным в лесных или ландшафтных пожарах, грозит штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона в своем telegram-канале. «В случае нарушения правил [пожарной безопасности] гражданам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей, для частных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. Если из-за пожара было уничтожено чье-то имущество или пострадали люди, то сумма штрафа для частных лиц может вырасти до полумиллиона рублей. МЧС напоминает жителям региона, что сжигать мусор, ботву и траву можно в яме или котловане диаметром до метра или в металлической бочке. При этом расстояние до построек должно составлять не менее 7,5 метра. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировали первые лесные пожары в 2024 году. Очаги возгорания обнаружили вблизи поселков Лиственничный и Междуреченский в Кондинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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